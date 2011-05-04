به گزارش خبرنگار مهر، این کمپین جهت جمع آوری یک میلیون امضا، توسط کاربران فضای مجازی برای دخالت مستقیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در امور بحرین آغاز به کار کرده است.

عنوان این کمپین درخواست برای توقف قربانی کردن مردم بی گناه بحرین است.

تاکنون حدود 30 هزار نفر این بیانیه را امضا کرده اند.

برای رای دادن می توانید اینجا کلیک کرده و با کلیک روی Sign the Petition با وارد کرد نام و آدرس ایمیل خود این بیانیه را امضا کنید.

گفتنی است اگر تعداد امضاهای یک کمپین بتواند به یک میلیون نفر برسد دبیر کل سازمان ملل وظیفه دارد آن موضوع را پیگیری کرده و نسبت به آن اعلام موضع کند.







