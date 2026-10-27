به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در نشست رسیدگی به مشکلات شماری از متقاضیان نهضت ملی مسکن در پروژه F9 کوی زیتون با اشاره به روند کند تکمیل برخی طرح‌های نهضت ملی مسکن، خواستار پیگیری جدی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها از سوی پیمانکاران شد.

وی گفت: مشکلات مالی متقاضیان باید با توجه به شرایط اقتصادی و توان پرداخت آن‌ها بررسی و برای تعیین تکلیف مطالبات، راهکارهای عملی ارائه شود.

صادقی با اشاره به امکان حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در چارچوب ضوابط قانونی، افزود: برای متقاضیان دهک‌های درآمدی مشمول حمایت باید امکان استفاده از کمک‌های پیش‌بینی‌شده بررسی شود و برای سایر متقاضیان نیز راهکارهایی از جمله تأمین تسهیلات و تعیین مدت بازپرداخت متناسب با توان مالی آن‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای کمک به متقاضیان نیازمند بررسی ظرفیت‌های موجود است، بر ضرورت شناسایی منابع قابل استفاده و پیگیری راهکارهای حمایتی تأکید کرد.

استاندار زنجان همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده واحدهای نهضت ملی مسکن را از دیگر مسائل مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: این موضوع در سطح استان قابل تصمیم‌گیری نهایی نیست و باید از طریق مراجع ذی‌ربط در سطح ملی پیگیری شود.

وی در ادامه، خواستار دسته‌بندی متقاضیان بر اساس شرایط مالی و میزان توان پرداخت آن‌ها شد و گفت: مقرر شده است دفتر فنی استانداری تا یک هفته آینده، اطلاعات مربوط به وضعیت مالی متقاضیان را بررسی و دسته‌بندی کند تا زمینه تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر گروه فراهم شود.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصدی طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان، این وضعیت را نشان‌دهنده جایگاه پیشرو استان در اجرای این طرح‌ها دانست و بر ضرورت رفع مشکلات و تسریع در تکمیل واحدها تأکید کرد.

بر اساس تصمیمات این نشست، مقرر شد طی ۱۰ روز آینده جلسه‌ای برای پیگیری نتایج بررسی‌ها و تعیین تکلیف راهکارهای حمایتی و تسهیلاتی را حضور مدیران اجرایی مربوطه برگزار شود.