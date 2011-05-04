مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، توافق میان گروه فتح و حماس در فلسطین را تحولی مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به واکنش رژیم صهیونیستی به این توافق، گفت: این تفاهم خواست مردم فلسطین بود و اگر توانمندی های مقاومت با سازمان خودگران فلسطین درهم تنیده شود می تواند منجر به تشکیل کشور ‏مستقل فلسطین شود.

وی ادامه داد: بنابراین تفاهم فتح و حماس از هم اکنون با خشم رژیم صهیونیستی مواجه شده است.‏

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: تغییر و تحولات اخیر در منطقه بستر مناسبی ‏را برای فتح و حماس ایجاد کرده است، البته باید منتظر ماند تا راهکارها و سازوکارهای عملی برای نزدیک تر شدن این ‏دو گروه اجرایی شود.

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سنایی در ادامه فلسطین را نقطه ثقل منطقه دانست و اضافه ‏کرد: آینده فلسطین برای مردم مسلمان منطقه بسیار اهمیت دارد و امیدواریم سیاست فتح در آینده به رویکردهای ‏مردمی در خاورمیانه نزدیک تر شود تا بتواند موثر باشد.‏

