به گزارش خبرنگار مهر در قم، برنامه‌ بازی‌های تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دو دیدار پایانی خود از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور اعلام شد.



در حالی که صبای قم در فاصله دو هفته به پایان مرحله گروهی برابر تیم شهرداری تالش از گروه دوم مرحله مقدماتی فوتبال لیگ برتر نوجوانان کشور در خانه نتیجه‌ای بهتر از تساوی یک بر یک کسب نکرد، اکنون تمام امیدش را به دو بازی باقی‌مانده معطوف کرده است.



صبای قم در هفته قبل از پایان این رقابت‌ها در دیداری خارج از خانه برابر تیم شهرداری لاهیجان به میدان خواهد رفت و در هفته پایانی در دیداری بسیار حساس با تیم دوم جدول رده بندی یعنی صنعت نفت آبادان در مجموعه ورزشی تختی قم رقابت خواهد کرد.



صبای قم در شرایط فعلی جدول رده‌بندی گروه دوم لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور، 14 امتیازی است و همچنان در مکان سوم جدول رده‌بندی مسابقات گروه دوم لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور قرار دارد، ضمن اینکه ذوب آهن و نفت آبادان اول و دوم هستند.



پیروزی هیئت قم در نخستین روز کبدی ساحلی کشور



تیم مردان هیئت کبدی قم در نخستین دیدار خود در رقابت‌های ساحلی قهرمانی کشور از سد حریف خود عبور کرد.



در این مسابقات که با شرکت 26 تیم مدعی از سراسر کشور در سمنان در حال برگزاری است، تیم هیئت قم در نخستین مسابقه خود برابر تیم چناران با نتیجه 68 بر 24 به پیروزی رسید.



این مسابقات با عنوان جام ریاست جمهوری با شرکت تیم‌های آزاد از تا 16 اردیبهشت‌ماه در سمنان ادامه خواهد یافت.



مرحله ابتدایی این رقابت‌ها به صورت گروهی برگزار خواهد شد و پس از صعود تیم‌های برتر مسابقات حذفی دنبال می‌شود. قرعه‌کشی رقابت‌ها عصر امروز انجام می‌شود.



10 تیم برتر این مسابقات به لیگ برتر کبدی راه خواهند یافت. تیم‌های دهم تا بیستم جواز حضور در لیگ دسته اول را کسب می‌کنند و 6 تیم انتهای جدول نیز لیگ دسته دوم را برگزار خواهند کرد.



همچنین اعضای کمیته تیم‌های ملی در این مسابقات حاضر خواهند بود و نفرات ملی‌پوش را برای برگزاری اردوی آمادگی مسابقات آسیایی انتخاب می‌کنند.



تغییر ساعت برگزاری مسابقه صبای قم و صنعت نفت آبادان



سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال از تغییر زمان بازی حساس صبای قم و صنعت نفت آبادان یکی از دیدار‌های حساس از هفته سی و سوم لیگ برتر خبر داد.



بر اساس اعلام این سازمان دیدار بین تیم‌های فوتبال صبای قم و صنعت نفت آبادان از سری مسابقات لیگ برتر از هفته سی و سوم به جای ساعت 18 در ساعت 17 در همان روز و محل اعلام شده قبلی یعنی یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام برگزار خواهد شد.



این در حالی است که در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس، در حال حاضر صبای قم با کسب 40 امتیاز در دهم ایستاده است و تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با 41 امتیاز یک رده بالاتر در مکان نهم قرار دارد.

