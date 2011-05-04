به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با هیئت پارلمانی شرکت کننده در صد و بیست و چهارمین اجلاس مجمع بین المجالس جهانی که اواخر فروردین ماه در پاناما برگزار شد اظهار داشت: تصویب پیشنهاد هیئت ایرانی در دفاع از حرکت های موکراسی خواهی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی بود.

لاریجانی با اشاره به مفاد این پیشنهاد مبنی بر دفاع از نهضت‌های دموکراسی‌خواهی نوین در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز انتقاد از دخالت‌های خارجی همچنین گفت: تصویب اجماعی این پیشنهاد در بزرگترین گردهمایی نمایندگان مجالس جهان حاکی از این واقعیت است که حساسیت‌ها به موضوع خاورمیانه واقعی و دائمی است.

وی افزود: این حساسیت و تدقیق موضوع از سوی مجلس ایران نیز باید استمرار داشته باشد و موضوعات مربوط به خاورمیانه باید همواره در کانون توجه دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی قرار داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مکالمه تلفنی اخیر خود با رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی پیرامون اوضاع بحرین خاطر نشان ساخت: انتظار می‌رود که اتحادیه بین‌المجالس یک هیئت حقیقت ‌یاب مرکب از افراد بیطرف را برای بررسی اوضاع حاد انسانی در بحرین و ارائه گزارش به مجمع عمومی این اتحادیه تشکیل دهد.

لازم به ذکر است در اجلاس بهاره بین‌المجالس امسال که در پاناما برگزار شد گروه پارلمانی جمهوری اسلامی پیشنهادی را تحت عنوان ماده اضطراری به کنفرانس پیشنهاد کرد که مورد تصویب اجماعی نمایندگان مجالس جهان قرار گرفت.

در این پیشنهاد حرکت‌های دموکراسی‌خواهی نوین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد حمایت و مداخله خارجی در اینگونه جنبش‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بود.

سرپرست هیئت پارلمانی اعزامی به اجلاس بین‌المجالس پاناما را حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس شورای اجرایی بین‌المجالس ایران و سایر اعضای این هیئت را علی اسلامی‌پناه (نایب رییس شورا)، سیدناصر موسوی، سیدمصطفی ذوالقدر و سیدشریف حسینی (از اعضای شورای اجرایی بین‌المجالس)، محمدرضا خباز، حمیدرضا پشنگ و نیره اخوان بیطرف تشکیل می‌دادند.