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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۲:۳۷

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا/

الغرافه قطر برابر الجزیره امارات به پیروزی رسید

الغرافه قطر برابر الجزیره امارات به پیروزی رسید

تیم فوتبال الغرافه قطر با پیروزی برابر نماینده امارات این شانس را پیدا کرد تا در دیدار پایانی مرحله مقدماتی برای صعود تلاش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب تیم فوتبال الغرافه در ورزشگاه اختصاصی اش میزبان تیم الجزیره امارات بود که در پایان موفق شد این تیم را با نتیجه 5 بر 2 شکست دهد.

الغرافه که قبل از این دیدار با 4 امتیاز در رده سوم قرار داشت با توجه به تساوی سپاهان ایران و الهلال عربستان با 7 امتیاز این شانس را دارد که در بازی پایانی برابر الهلال عربستان برای صعود مبارزه کند. نماینده عربستان با 10 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی گروه اول قرار دارد.

تیم فوتبال سپاهان ایران نیز که با 10 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به الهلال در رده نخست جدول قرار دارد باید در هفته پایانی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا روز 21 اردیبهشت به مصاف تیم الجزیره برود.

کد مطلب 1305385

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