https://mehrnews.com/x3d9G2 ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۴ کد مطلب 6959666 استانها گلستان استانها گلستان ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۴ ایستادگی مردم گرگان به ایستگاه ۲۱۰ رسید گرگان- ایستادگی و حضور شبانه مردم گرگان در موج ۲۱۰، با اجتماع دوباره شهروندان در نقاط مختلف این شهر ادامه یافت. دریافت 13 MB کد مطلب 6959666 کپی شد مطالب مرتبط دویستو دهمین تجمع شبانه مردم در ارومیه دویست و دهمین شب تجمع زنجانیها در میدان تجمع مردم چرام در دویست و دهمین شب خونخواهی قائد شهید امت تجمع مردم یاسوج در دویست و دهمین شب اقتدار پرچمداری مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۱۰ برگزاری اجتماع شبانه مردم ارومیه در موج ۲۱۰ با حضور مهدی رسولی ۲۱۰ شب ایستادگی و پایداری در خیابانهای زاهدان برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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