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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۴

ایستادگی مردم گرگان به ایستگاه ۲۱۰ رسید

ایستادگی مردم گرگان به ایستگاه ۲۱۰ رسید

گرگان- ایستادگی و حضور شبانه مردم گرگان در موج ۲۱۰، با اجتماع دوباره شهروندان در نقاط مختلف این شهر ادامه یافت.

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کد مطلب 6959666

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