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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۳

موج ۲۱۰ حضور؛ گالیکش باز هم شب را به قرار مردمی سپرد

موج ۲۱۰ حضور؛ گالیکش باز هم شب را به قرار مردمی سپرد

گالیکش- مردم گالیکش در موج ۲۱۰ تجمع‌های شبانه، بار دیگر گرد هم آمدند و بر تداوم حضور و همدلی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6959665

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