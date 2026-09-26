موج ۲۱۰ حضور؛ گالیکش باز هم شب را به قرار مردمی سپرد

گالیکش- مردم گالیکش در موج ۲۱۰ تجمع‌های شبانه، بار دیگر گرد هم آمدند و بر تداوم حضور و همدلی خود تأکید کردند.