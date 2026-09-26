https://mehrnews.com/x3d9FZ ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۳ کد مطلب 6959665 استانها گلستان استانها گلستان ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۳ موج ۲۱۰ حضور؛ گالیکش باز هم شب را به قرار مردمی سپرد گالیکش- مردم گالیکش در موج ۲۱۰ تجمعهای شبانه، بار دیگر گرد هم آمدند و بر تداوم حضور و همدلی خود تأکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6959665 کپی شد مطالب مرتبط مراسم وداع با پیکر شهید «حسین ظریفی» در تجمع شبانه مشهد دویستو دهمین تجمع شبانه مردم در ارومیه دویست و دهمین شب تجمع زنجانیها در میدان تجمع مردم چرام در دویست و دهمین شب خونخواهی قائد شهید امت تجمع مردم یاسوج در دویست و دهمین شب اقتدار پرچمداری مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۱۰ برگزاری اجتماع شبانه مردم ارومیه در موج ۲۱۰ با حضور مهدی رسولی ۲۱۰ شب ایستادگی و پایداری در خیابانهای زاهدان عشق به وطن اجتماعات شبانه چابهار را به ایستگاه ۲۱۰ رساند برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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