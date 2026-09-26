https://mehrnews.com/x3d9G4 ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۵ کد مطلب 6959668 استانها گلستان استانها گلستان ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۵ ۲۱۰ شب حضور؛ مردم رامیان همچنان در میدان رامیان- مردم رامیان در موج ۲۱۰ تجمعهای شبانه، بار دیگر گرد هم آمدند تا استمرار حضور مردمی خود را به نمایش بگذارند. دریافت 14 MB کد مطلب 6959668 کپی شد مطالب مرتبط روایت ۲۱۰ شب مقاومت و ایستادگی مردم محلات همزمان با هفته دفاع مقدس ۲۱۰ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب ۲۱۰ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در خمین اقبالی: امنیت امروز حاصل ایستادگی رزمندگان و خون شهداست دویست و دهمین شب تجمعات مردم کرج برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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