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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۵

۲۱۰ شب حضور؛ مردم رامیان همچنان در میدان

۲۱۰ شب حضور؛ مردم رامیان همچنان در میدان

رامیان- مردم رامیان در موج ۲۱۰ تجمع‌های شبانه، بار دیگر گرد هم آمدند تا استمرار حضور مردمی خود را به نمایش بگذارند.

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کد مطلب 6959668

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