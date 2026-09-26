به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد آبراه خلیج فارس در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: گزارش‌هایی به PGSA ارسال شده است مبنی بر اینکه برخی چارتررها، شناورها را مجبور به تردد از مسیرهای نامعتبر می‌کنند. این کار علاوه بر ایجاد احتمال وقوع خسارت‌های مالی و جانی برای شناور، مالک، کاپیتان و خدمه، عبور آتی آن شناور از تنگه هرمز را نیز با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

این نهاد می افزاید: لازم است مالکان کشتی نسبت به اینگونه اقدامات غیرقانونی از سوی برخی چارتررها دقت لازم را داشته باشند. همچنین در صورت احراز تحلف چارتررها، این شرکت‌ها به لیست عدم سازگاری (NCL) اضافه شده و عبور کلیه شناورهای مربوط به آن‌ها از تنگه هرمز با محدودیت مواجه خواهند شد.