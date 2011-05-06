رحمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قدس افزود: به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی به بهانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات در این شهرستان تشدید شده است.

وی گفت: در اولین نشست اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان قدس در سال جاری مقرر شد مجمع امورصنفی منطقه با همکاری اتحادیه های مربوطه نسبت به تشکیل هر چه بیشتر تیم های نظارتی برای کنترل قیمتها اقدام کند.

این مسئول عنوان کرد: اجرای دوره های آموزشی ضوابط و مقررات برای متصدیان واحدهای صنفی شهرستان نیز از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این نشست بود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان با تمام توان در ساماندهی و نظارت بر فعالیت اصناف با تیمهای نظارتی مجمع امور صنفی و اتحادیه صنوف شهرستان همکاری کند.

استقرار اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان قدس

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری قدس یادآور شد: پیگیری مطالبات قانونی اداره برق منطقه از سایر نهادها، استقرار اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و جلوگیری از افزایش غیر مجاز قیمت شن و ماسه استحصالی از معادن منطقه از دیگر تصمیمات اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان قدس بود.