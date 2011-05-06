به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان منطق و بیان شیعه را حق دانست و با یادآوری اینکه شیعه همواره در طول تاریخ حیات خود مورد ظلم و جور منافقین و کفار و مستکبرین تاریخ بودند، افزود: در حال حاضر شیعه در اقلیت بوده و ظلمهای فراوان بر این گروه تحمیل می شود.



وی با یادآوری سیر تاریخی حیات شیعه، حیات و تدوام شیعه و والای شیعه را ریشه در اقتدار و عزت این مذهب دانست افزود: شیعه حق است و غیر شیعه باطل است و این حقانیت شیعه همواره در طول تاریخ توسعه و سرمایه شیعه بوده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با طرح اینکه الگو و اندیشه که حق همواره بر باطل پیروز بوده و حقانیت و اقتدار شیعه به عنوان یک الگوی مهم در تداوم اندیشه تشیع در برابر دنیای باطل بوده است، ادامه داد: بی شک تداوم حیات شیعه ریشه در حقانیت و خونهای است که در طول تاریخ ریخته شده است.



حجت الاسلام واعظی تقدیم شهدای بزرگ در راه مذهب شیعه را در طول تاریخ حیات مذهب شیعه را یادوارش دو از شهید ثانی و سهرودی را از جمله بزرگان به شهادت رسیده در راه دفاع از آرمان و اندیشه شیعه نام برد و افزود: آنچه امروز جهان شاهد است، اقتدار، عزت و حقانیت تاریخی شیعه است که به برکت خونهای ریخته شده در راه اعتلای و تدوام آن حاصل شده است.



وی با بیان اینکه خاطر اسلام منهای اهل بیت و ائمه اطهار بی معناست تاکید کرد: شیعه شجره طیبه و ارزشمندی است که همواره در طول تاریخ حقانیت و اقتدار داشته است.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، گفت: باید در راستای برگزاری مراسمهای عزاداری ویژه این روز همه فعالانه شرکت کنند.



امام جمعه زنجان با اشاره به سابقه دیرینه مردم استان زنجان در برگزاری عزاداریهای ویژه ائمه اطهار و اهل بیت(ع) افزود: مردم استان زنجان فردا در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) حضور خواهند داشت.



حجت الاسلام واعظی افزود: مردم زنجان فردا در شهر و استان زنجان در مراسمهای عزاداری حضرت زهرا(ع) شرکت خواهند کرد.



وی به روند خلافت در جهان اسلام بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام اشاره کرد و افزود: خلافت و جانشینی حضرت پیامبر(ص) حق حضرت علی(ع) بود که عده ای آن را به ناحق غصب کردند.



حجت الاسلام واعظی با یادآوری اینکه عده ای باپنهان کردن نیات و باطن خود سعی کردند خود را در تاریخ و روند اسلام جای دهند، افزد: بریخ همانند ابوسفیان خود و نیات خود را در همان ابتدای استقرار اسلام در شبه جزیره عربستان نشان دادند اما عده ای بعد از رحلت حضرت محمد(ص) نیت و ظاهر واقعی خود را در جریان خلافت حضرت علی(ع) در دشمنی و جلوگیری از خلافت آنحضرت نشان دادند.



وی وجود منافقین را ازصدر اسلام تاکنون را در مقاطع مختلف تاریخ جهان اسلام یادآور شد و گفت: قرآن کریم همواره خطر منافقین را یادآور شده است و خطر منافقین بیشتر از کفار بوده است.