به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های حوزه راه و هرمزگان اظهار کرد: این پروژه‌ها بخشی از اقدامات دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسکن است.

بهره‌برداری از ۱۵۲۱ واحد نهضت ملی مسکن

وی افزود: ساخت یک هزار و ۵۲۱ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن، واگذاری یک هزار قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت، ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی راه‌ها و ابنیه فنی در قالب ۵۵ پروژه حوزه راهداری و همچنین تعمیرات اساسی در بندر شهید رجایی، بخشی از پروژه‌های آماده بهره‌برداری است.

توسعه محورهای ارتباطی و کریدور ساحلی جنوب

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های هرمزگان ادامه داد: ساخت و توسعه راه‌ها در محورهای مختلف به‌ویژه کریدورهای تعریف‌شده، از برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است که مورد تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری ویژه وزیر راه و شهرسازی قرار دارد.

بازوند گفت: کریدور ساحلی جنوب که از چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان عبور می‌کند، یکی از ۱۱ کریدور بزرگراهی کشور است که طول آن بیش از ۸۵۰ کیلومتر است.

وی افزود: امروز ۱۳۰ کیلومتر از این کریدور در استان‌های مسیر به بهره‌برداری می‌رسد که سهم استان هرمزگان از این میزان ۶۰ کیلومتر است.

افتتاح قطعه‌ای از محور میناب ـ سیریک

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به محل برگزاری این آیین اظهار کرد: هم‌اکنون در یکی از قطعات کریدور ساحلی جنوب در حدفاصل میناب و سیریک قرار داریم که بخشی از این محور امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

بازوند خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها در شرایطی انجام می‌شود که دولت در دوره فعالیت خود با بحران‌ها و تنگناهای مختلف مواجه بوده، اما با وجود همه این شرایط، بر عهد خدمت بی‌منت به مردم ایستاده و لحظه‌ای از این مسیر پا پس نکشیده است.

وی در پایان گفت: امروز در حالی شاهد بهره‌برداری از این پروژه هستیم که تصویر شهدای معلم مدرسه شجره میناب نیز در این آیین قرار دارد.