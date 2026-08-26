به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژههای حوزه راه و هرمزگان اظهار کرد: این پروژهها بخشی از اقدامات دولت در حوزه توسعه زیرساختهای حملونقل و مسکن است.
بهرهبرداری از ۱۵۲۱ واحد نهضت ملی مسکن
وی افزود: ساخت یک هزار و ۵۲۱ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن، واگذاری یک هزار قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت، ایمنسازی، نگهداری و بهسازی راهها و ابنیه فنی در قالب ۵۵ پروژه حوزه راهداری و همچنین تعمیرات اساسی در بندر شهید رجایی، بخشی از پروژههای آماده بهرهبرداری است.
توسعه محورهای ارتباطی و کریدور ساحلی جنوب
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توسعه راههای هرمزگان ادامه داد: ساخت و توسعه راهها در محورهای مختلف بهویژه کریدورهای تعریفشده، از برنامههای مهم وزارت راه و شهرسازی است که مورد تأکید رئیسجمهور و پیگیری ویژه وزیر راه و شهرسازی قرار دارد.
بازوند گفت: کریدور ساحلی جنوب که از چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان عبور میکند، یکی از ۱۱ کریدور بزرگراهی کشور است که طول آن بیش از ۸۵۰ کیلومتر است.
وی افزود: امروز ۱۳۰ کیلومتر از این کریدور در استانهای مسیر به بهرهبرداری میرسد که سهم استان هرمزگان از این میزان ۶۰ کیلومتر است.
افتتاح قطعهای از محور میناب ـ سیریک
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به محل برگزاری این آیین اظهار کرد: هماکنون در یکی از قطعات کریدور ساحلی جنوب در حدفاصل میناب و سیریک قرار داریم که بخشی از این محور امروز به بهرهبرداری میرسد.
بازوند خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژهها در شرایطی انجام میشود که دولت در دوره فعالیت خود با بحرانها و تنگناهای مختلف مواجه بوده، اما با وجود همه این شرایط، بر عهد خدمت بیمنت به مردم ایستاده و لحظهای از این مسیر پا پس نکشیده است.
وی در پایان گفت: امروز در حالی شاهد بهرهبرداری از این پروژه هستیم که تصویر شهدای معلم مدرسه شجره میناب نیز در این آیین قرار دارد.
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