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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۲۹

هفت واحد پرورش قارچ در استان مرکزی فعال است

هفت واحد پرورش قارچ در استان مرکزی فعال است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در هفت واحد پرورش قارچ خوراکی در استان یک هزار و 350 تن قارچ تولید می شود.

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این واحدها درشهرهای اراک، تفرش، محلات، ساوه و آشتیان فعالیت می کنند که با بهره برداری از چهار واحد دیگر هزارو سیصد تن به تولیدات قارچ استان مرکزی اضافه می شود.

وی با بیان اینکه 50 درصد قارچ تولیدی در داخل استان مصرف می شود افزود: نیمی دیگر از این محصول تولیدی به استانهای همجوار و کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس صادر می شود

وی افزود: سرانه مصرف قارچ برای هر نفر در کشور 450 گرم و در کشورهای اروپایی چهارهزارو 500 گرم است که در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی هستیم.

وی با بیان اینکه، قارچ یک منبع غذایی سرشار از پروتئین است که مصرف سه الی چهار بار آن درروز همراه با سبزیجات توصیه می شود، خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی در زمینه مصرف قارچ زمینه افزیاش تولید را نیز فراهم می کند.

کد مطلب 1306451

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