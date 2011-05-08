اجلاس خلیج فارس پنجشنبه در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، برگزاری اجلاس خلیج فارس در راستای ایفای نقش مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دفاع از هویت تاریخی آن است و تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه صیانت از خلیج فارس از مهمترین اهداف برگزاری نشست سه روزه خلیج فارس است.

این نشست با حضور وزیر امور خارجه، برخی از اعضای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار خواهد شد، در این اجلاس قرار است علاوه بر پرداختن به هویت و ریشه‌های تاریخی خلیج فارس، وضعیت امنیت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

به دلیل اهمیت موضوع "خزر" و "خلیج فارس" دو کار گروه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل شد.

سال گذشته همایشی درباره دریای "خزر" برگزار شد و پنجشنبه این هفته - ۲۲ اردیبهشت- نیز کارگروه "خلیج فارس" در بندرعباس با عنوان "خلیج فارس" اجلاسی را برگزار می‌کند.

نشست سه روزه خلیج فارس اقدامی مبتکرانه از سوی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است برگزاری چنین نشستی در ادامه روند برگزاری اجلاس دریای خزر انجام می گیرد.

در این نشست علاوه بر پرداختن به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در چارچوب خلیج فارس، بازدید میدانی از منطقه هم در دستور کار قرار دارد.

ایران اسناد و مدارک قابل استنادی را در عرصه بین الملل برای اثبات نام "خلیج فارس" دارد، بنابراین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای اطلاع رسانی درست در این زمینه برگزاری اجلاس یاد شده را تصویب کرد.

دبیر همایش "محمد آشوری" تازیانی نماینده بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابوموسی است که طبق برنامه چندین مقاله علمی در رابطه با همین موضوع ارائه می‌شود، همچنین برخی سفیران پیشین ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عباسپور فرماندار سابق ابوموسی در این برنامه اطلاعات دقیق و مستندی را درباره عنوان "خلیج فارس" و جزایر سه گانه به اطلاع شرکت‌کنندگان می‌رسانند.

جمعه 23 اردیبهشت نیز نمایندگان از جزایر سه گانه بازدید خواهند کرد.