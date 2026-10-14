به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامب، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مدعی شد که جنگ با ایران «به زودی» پایان خواهد یافت و واشنگتن در آینده‌ای نزدیک تصمیمی قاطع در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

ترامب در جریان یک تجمع انتخاباتی، با تکرار ادعاهای بی‌اساس گذشته خود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، مدعی شد که با توقف عملیات نظامی، قیمت انرژی در بازارهای جهانی به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با فرافکنی و انتقاد از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) و دولت‌های پیشین آمریکا، مدعی شد که واشنگتن برای مقابله با آنچه «تهدید ایران» خواند، ناچار به اقدام نظامی شده است؛ ادعایی که در راستای توجیه هزینه‌ها و پیامدهای جنگ‌افروزی‌های اخیر دولت آمریکا در منطقه مطرح می‌شود.