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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۵

لفاظی ترامپ درباره ایران؛ جنگ به زودی پایان می‌یابد

لفاظی ترامپ درباره ایران؛ جنگ به زودی پایان می‌یابد

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی انتخاباتی مدعی شد که جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد، اما وی بر مواضع خصمانه واشنگتن و تداوم فشارها علیه ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامب، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مدعی شد که جنگ با ایران «به زودی» پایان خواهد یافت و واشنگتن در آینده‌ای نزدیک تصمیمی قاطع در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

ترامب در جریان یک تجمع انتخاباتی، با تکرار ادعاهای بی‌اساس گذشته خود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، مدعی شد که با توقف عملیات نظامی، قیمت انرژی در بازارهای جهانی به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با فرافکنی و انتقاد از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) و دولت‌های پیشین آمریکا، مدعی شد که واشنگتن برای مقابله با آنچه «تهدید ایران» خواند، ناچار به اقدام نظامی شده است؛ ادعایی که در راستای توجیه هزینه‌ها و پیامدهای جنگ‌افروزی‌های اخیر دولت آمریکا در منطقه مطرح می‌شود.

کد مطلب 6977276

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    نظرات

    • مشت آهنین IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      3 17
      پاسخ
      آمریکا و اسرائیل جنایتکار و جهانخوار مخصوصا اروپا باید بدانند هیچ غلطی نمی‌تواند بکنند شماها در برابر ایران اسلامی مورچه‌ای پیش نیستید بهتر است که از صاحب این جهان بترسید چون در کمین ستمگرانی امثال شماست که با بهترین بندگانش انتقام خونهایی که به ناحق ریخته شده را خواهد گرفت به امید آن روز
    • GB ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      5 1
      پاسخ
      اکنون که ترامپ ناگزیر شده است که هزاران تن گازوئیل از روسیه خریداری کند مجبور است از در گیری نظامی با همسایه و همپیمان روسیه دوری کند و بدنبال بهانه برای توجیح علت کنار کشیدن از درگیری با ایران با ادعای پیروز عملیات قبلی خود است.
    • کوروش کبیر IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      3 4
      پاسخ
      ترامپ از اول هم دیوانه خود شیفته‌ای بود بعداز جنگ با ایران ترامپ رنگ خوشی ندیده و خزعبلات تدریجی را دنبال رو خود کرده که میشه گفت صددرصد او تبدیل شده به یک سادیسمی تمام عیار

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