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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۴

اذعان عربستان به هدف قرار گرفتن تأسیسات آرامکو در ظهران

اذعان عربستان به هدف قرار گرفتن تأسیسات آرامکو در ظهران

وزارت انرژی عربستان سعودی تأیید کرد که ساختمان اداری شرکت نفتی آرامکو در شهر ظهران هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «عکاظ»، یک منبع رسمی در وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه، یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در ظهران واقع در استان شرقی این کشور هدف قرار گرفته است.

به گفته منبع یاد شده، این حمله موجب بروز آتش‌سوزی جزئی شده، اما تلفات جانی در پی نداشته است.

پیش‌تر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ساختمان مرکزی آرامکو در ظهران مورد اصابت پرتابه قرار گرفته و مدیریت این شرکت به کارمندان خود دستور داده است تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری فعالیت کنند.

این حملات همزمان با عملیات‌ تلافی‌جویانه نیروهای مسلح یمن علیه مواضع ائتلاف متجاوز سعودی صورت می‌گیرد.

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ با تجاوز نظامی و اعمال محاصره همه‌جانبه علیه یمن، بحران انسانی بزرگی را در این کشور رقم زده است؛ اما با کسب موفقیت‌های اخیر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و تسلط بر مناطق راهبردی از جمله تنگه باب‌المندب، موازنه قدرت در منطقه به ضرر ائتلاف سعودی تغییر یافته است.

کد مطلب 6977277

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