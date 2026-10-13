به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در سخنرانی سالانه خود در برابر مجلس شورای قطر ضمن رونمایی از این پروژه‌ها گفت، قطر تاکنون توانسته است پیامدهای بحران منطقه‌ای را مدیریت کند و هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، بدون آن که خدمات اساسی یا اولویت‌های توسعه‌ای تحت تأثیر قرار گیرند.

امیر قطر با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورش اظهار داشت، اقتصاد قطر در شرایطی با بحران منطقه‌ای مواجه شد که از پایه‌ای قدرتمند برخوردار بود. به گفته وی، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ رشد واقعی ۲.۹ درصدی را ثبت کرد و نرخ تورم نیز در سطح نیم درصد باقی ماند.

تمیم بن حمد آل ثانی تأکید کرد، قطر حدود یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) را در اختیار دارد ازاین‌رو، هرگونه تحول یا اختلالی که به‌سرعت بر این کشور تأثیر بگذارد، در بازارها و میان مصرف‌کنندگان سراسر جهان نیز بازتاب خواهد یافت. بسته شدن تنگه هرمز و خسارت‌های مستقیمی که به برخی تأسیسات انرژی در شهر صنعتی رأس لفان وارد شده، موجب اختلال در بخش مهمی از صادرات این کشور شده است. طبیعی است که این بحران بر مالی عمومی تأثیر منفی بگذارد، زیرا کل درآمدها در نیمه اول سال ۴۲ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین اعلام کرد که طرح توسعه میدان گازی شمال طبق برنامه‌های تعیین شده برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع قطر در حال پیشرفت است. به گفته او، پروژه «گلدن پس» (Golden Pass) در امریکا نیز پیشرفت چشمگیری داشته و سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی شرکت «قطر انرژی» در حال گسترش است.

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، از مجموعه‌ای از پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۲۲۱ میلیارد ریال قطر، معادل ۶۰.۷۱ میلیارد دلار، طی پنج سال آینده رونمایی کرد.

امیر قطر افزود: به خواست خدا، قطر از این بحران، انعطاف‌پذیرتر و سازگارتر با تغییرات جهانی بیرون خواهد آمد. وظیفه ما این است که همیشه به دنبال بهترین‌ها باشیم، اما باید برای بدترین سناریوها نیز آماده باشیم و همه باید مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند؛ نهادها و شهروندان.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی کشورش گفت که دوحه تلاش می‌کند رشد بخش‌های غیرهیدروکربنی اقتصاد را ادامه دهد تا سهم این بخش‌ها به حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی برسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که بیش از ۳۶۰ طرح دیجیتال جدید توسعه یافته و پروژه ایجاد پایگاه داده مرکزی نیز وارد مرحله یکپارچه‌سازی عملیاتی شده است.

در زمینه امنیت غذایی نیز امیر قطر اعلام کرد حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی همچنان ادامه دارد و قطر بر تقویت توانمندی‌های خود در این حوزه تأکید می‌کند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت که قطر و کشورهای منطقه با رویدادهایی استثنایی مواجه شده‌اند که بار دیگر استحکام نهادهای دولتی این کشور را نشان داده است.

او توضیح داد که استراتژی قطر در طول بحران بر چهار ستون استوار بود. اولین مورد، دفاع قاطع از میهن بدون کشیده شدن به جنگ بود و تأکید کرد که پایبندی به گفتگو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز به معنای مصالحه در دفاع از کشور و حاکمیت آن نیست.

امیر قطر افزود که دومین رکن، حفظ خدمات، زنجیره‌های تأمین و ادامه فعالیت اقتصادی است. سومین رکن بر مشارکت در تلاش‌های آتش‌بس و بازگشایی آبراه‌ها متمرکز است، در حالی که چهارمین رکن، تشویق مذاکرات برای دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای درگیری جاری است.

وی تأیید کرد که سیاست‌های اتخاذ شده قطر قبل از وقوع بحران، به آن کمک کرده است تا پیامدهای آن را تا کنون تحمل کند و ابراز اطمینان کرد که این کشور از بحران، مقاوم‌تر و مجهزتر برای سازگاری با تغییرات جهانی بیرون خواهد آمد.

وی تاکید کرد که امنیت منطقه و جهان به یکدیگر پیوسته است و نمی‌توان بی‌ثباتی در هر نقطه‌ای از جهان را از تحولات سایر مناطق جدا دانست.

امیر قطر با اشاره به سیاست کشورش در قبال تحولات منطقه، تصریح کرد که دوحه بر دفاع قاطع از کشور پایبند بوده، اما از کشیده شدن به جنگ پرهیز کرده است.

تمیم بن حمد آل ثانی افزود: پایبندی قطر به گفتگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز به معنای سهل‌انگاری در دفاع از کشور نیست.

وی با اشاره به تلاش‌های قطر برای کاهش تنش‌ در منطقه، اعلام کرد که این کشور در تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و بازگشایی گذرگاه‌های آبی مشارکت داشته است.

امیر قطر همچنین بر ضرورت مذاکره برای دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای درگیری در منطقه تاکید کرد.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی تحولات منطقه نیز گفت که دولت قطر تصمیم گرفته است برای حفظ شتاب اقتصادی کشور، خدمات اساسی را کاهش ندهد و اولویت‌های توسعه‌ای را تغییر ندهد و طرح‌های توسعه میدان گازی شمال طبق برنامه‌های تعیین‌شده برای افزایش تولید گاز طبیعی مایع ادامه دارد.

امیر قطر در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد و گفت که تحولات اخیر، اهمیت استمرار این همکاری‌ها را بار دیگر آشکار ساخته است.

تمیم بن حمد آل ثانی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات منطقه و ادامه تلاش‌ها در این زمینه، آنچه را که در نوار غزه رخ داده است، نسل‌کشی توصیف کرد و خواستار پاسخگو کردن عاملان آن شد.

وی همچنین درباره حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی‌ها در کرانه باختری و تعرض‌های مکرر به مسجدالاقصی نیز هشدار داد.