معرفی ۸ ماده خوراکی پاییزی مفید برای سلامت قلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، میوه ها، سبزیجات، غلات کامل و چربی های غیراشباع موجود در بسیاری از غذاهای اصلی پاییزی در کاهش کلسترول، حمایت از فشار خون سالم و کاهش التهاب نقش دارند.

در ادامه به هشت ماده غذایی پاییزی اشاره می شود که مخصوصاً برای سلامت قلب مفید هستند و به شما کمک می‌کنند تا وعده‌های غذایی مغذی در تمام فصل داشته باشید.

۱. سیب

سیب‌ها چیزی بیش از طعم فصلی ارائه می‌دهند؛ آن‌ها سرشار از فیبر محلول و آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که از سطح کلسترول سالم حمایت کرده و از رگ‌های خونی محافظت می‌کنند. محققان می گویند: «بسیاری از این فواید در پوست متمرکز شده است، بنابراین لذت بردن از سیب با پوست، بهترین محافظت را برای قلب به همراه دارد.»

سیب را در سالاد همراه با گردو و سبزیجات، پخته شده در بلغور جو دوسر یا به سادگی با کره آجیل همراه کنید تا یک میان وعده سالم برای قلب داشته باشید.

۲. کدو حلوایی

کدو حلوایی از خوراکی های پاییزی پر از مواد مغذی است که از سلامت قلب حمایت می‌کند. آنها فیبر محلول را که به کاهش کلسترول کمک می کند، و پتاسیم، ماده معدنی که سدیم را متعادل می کند و از فشار خون ثابت حمایت می کند، تامین می کند. رنگ نارنجی آن از بتا کاروتن می آید، یک آنتی اکسیدان که به محافظت از رگ های خونی در برابر استرس اکسیداتیو کمک می کند.

محققان می گویند: «کدو حلوایی به لطف خواص مغذی چشمگیرش جایگاه خود را به عنوان یک غذای اصلی سالم برای قلب به دست آورده است.»

۳. کلم پیچ

کلم پیچ یکی از مغذی ترین سبزیجات برای سلامت قلب است. محققان می گویند: «محتوای بالای ویتامین K آن به ممانعت از لخته شدن خون کمک می کند و از ساختار رگ های خونی حمایت می کند. کلم پیچ همچنین سرشار از آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین C است که از شریان ها در برابر استرس اکسیداتیو محافظت می کند که عاملی کلیدی در ایجاد بیماری قلبی است.»

۴. چغندر

چغندر با رنگ جذابش، درخشندگی بیشتری را به وعده های غذایی پاییزی می بخشد. به گفته محققان: «آنها سرشار از نیترات های غذایی هستند که بدن آنها را به اکسید نیتریک تبدیل می کند تا به آرامش رگ های خونی، بهبود جریان خون و کاهش فشار خون کمک کند.» چغندر همچنین حاوی آنتی اکسیدان، فیبر، فولات و پتاسیم است که همگی از سلامت قلب و عروق حمایت می کنند.

۵. جو دوسر

جو دوسر یک غذای اصلی پاییزی است که منبع عالی فیبر محلول است که به کاهش کلسترول بد LDL و حمایت از سلامت کلی قلب کمک می کند.

۶. کلم بروکسل

کلم بروکسل منبع عالی ویتامین C است. ویتامین C آنتی اکسیدانی است که از سلامت عروق خونی حمایت می کند و به محافظت در برابر استرس اکسیداتیو، عامل بیماری های قلبی عروقی کمک می کند.

۷. انار

انارها با طعم شیرین و ترشی که دارند به وعده های غذایی پاییزی و زمستانی رنگ و بو می دهند. به گفته متخصصان تغذیه: «انار حاوی آنتی اکسیدان های منحصر به فردی است که به بهبود جریان خون، حمایت از فشار خون سالم و محافظت در برابر تجمع پلاک کمک می کند.»

۸. گردو

گردو در پاییز برداشت می شود و طعمی غنی و آجیلی به غذاها می دهد. متخصصان می گویند: «آنها سرشار از امگا ۳ گیاهی هستند، همراه با سایر ترکیباتی که از رگ های خونی سالم حمایت می کنند.»

سعی کنید آنها را در سالاد بریزید، روی بلغور جو دوسر بپاشید یا با سیب برای یک میان وعده کلاسیک پاییزی ترکیب کنید.

محققان خاطرنشان می کنند مصرف مواد غذایی متناسب با فصل، راهی ساده برای گنجاندن خوراکی‌های مفید برای قلب در برنامه غذایی‌تان است. محصولات اصلی فصل پاییز به‌طور طبیعی سرشار از فیبر، آنتی‌اکسیدان و چربی‌های سالمی هستند که از سلامت قلب شما حمایت می‌کنند.