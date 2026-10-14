ترس نتانیاهو از شکست در انتخابات؛ ادعاها علیه ایران و مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بنیامین نتنیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در گفتگو با شبکه ۱۴ تلویزیون این رژیم با ابراز نگرانی نسبت به نتایج انتخابات آتی، از جریان‌های راستی و حامیان خود خواست با مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

نتانیاهو در ادامه فرافکنی‌های همیشگی خود مدعی شد که ایران، حماس و حزب‌الله به دنبال سرنگونی او هستند و تلاش خواهند کرد تا روند انتخابات را مختل کنند.

وی با تکرار ادعاهای واهی علیه برنامه‌ هسته‌ای ایران، مدعی شد که اجازه دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین برای ترغیب رأی‌دهندگان حامی جریان راست، مدعی شد که پیروزی ائتلاف رقیب به معنای عقب‌نشینی از غزه و لبنان، برچیده شدن رسانه‌های حامی کابینه و تشکیل کشور مستقل فلسطینی خواهد بود.

وی تأکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، به هیچ وجه با عقب‌نشینی از کرانه باختری و تشکیل دولت فلسطین موافقت نخواهد کرد.

این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، هیچ‌یک از بلوک‌های سیاسی رژیم صهیونیستی موفق به کسب حد نصاب ۶۱ کرسی (برای تشکیل کابینه) نشده‌اند و بحران سیاسی و شکاف عمیق در ساختار داخلی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.