کامبک فولاد مقابل ملوان در انزلی؛ فجرسپاسی استقلال را رکورددار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار معوقه از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر به‌صورت همزمان از ساعت ۱۷ برگزار شد که طی آن فولاد خوزستان مقابل ملوان به پیروزی رسید و فجرسپاسی نیز آلومینیوم اراک را شکست داد تا استقلال تنها تیم بدون شکست لیگ برتر باقی بماند.



تیم‌های ملوان و فولاد خوزستان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت مرتضی منصوریان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود فولاد خوزستان به پایان رسید.



عرفان شهریاری در دقیقه ۴ و روی پاس امیررضا کریمی، ملوان را پیش انداخت تا شاگردان مازیار زارع نیمه نخست را با برتری پشت سر بگذارند. در ادامه، وحید امیری در دقیقه ۸۸ گل تساوی فولاد را به ثمر رساند تا شاگردان حمید مطهری به بازی برگردند.



در حالی که ملوان با اخراج قائم اسلامی‌خواه در دقیقه ۹۰+۲، ۱۰ نفره شده بود، ابوالفضل زاده‌عطار در دقیقه ۹۰+۶ از روی نقطه پنالتی گل دوم فولاد را به ثمر رساند تا نماینده خوزستان با یک کامبک دیرهنگام، سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کند.



با این پیروزی، فولاد خوزستان ۱۵ امتیازی شد و به رده پنجم جدول صعود کرد. ملوان نیز با ۸ امتیاز در جایگاه دوازدهم باقی ماند.



در دیگر دیدار امروز، تیم‌های فجرسپاسی و آلومینیوم اراک در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت کوپال ناظمی مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود فجرسپاسی خاتمه یافت. این دیدار نخستین حضور مهدی رجب‌زاده روی نیمکت فجرسپاسی در رقابت‌های لیگ برتر بود.



فرنام عرب در دقیقه ۴۷ و روی پاس سهیل فداکار، گل نخست فجرسپاسی را به ثمر رساند و در دقیقه ۷۷ نیز گل دوم خود و تیمش را وارد دروازه آلومینیوم کرد. در ادامه، رضا زلفی‌پور در دقیقه ۹۰+۳ و روی پاس مهدی مهدوی یکی از گل‌های خورده آلومینیوم را جبران کرد، اما این گل برای جلوگیری از شکست نماینده اراک کافی نبود.



فجرسپاسی با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد. آلومینیوم اراک نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه ششم باقی ماند. با شکست آلومینیوم، استقلال در پایان هفته هشتم تنها تیم بدون شکست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باقی ماند.