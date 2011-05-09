ملت ایران با حرکت روشن بینانه به جایگاهی برتر از گذشته رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از منتخبان مردم استان کردستان، خانواده معظم شهدا، علما و مسئولان این استان، کردستان را «سرزمین علم، ادب و هنر» ، «صفا، روشندلی و وفاداری» و «دلاوری، شجاعت و مردانگی» دانستند و خاطرنشان کردند: ملت ایران با حرکت روشن بینانه، مجدانه، مستمر و مستقیم خود از لحاظ «علمی، اجتماعی، آبروی سیاسی و عزت ملی» به جایگاهی برتر از گذشته رسیده است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از منتخبان مردم استان کردستان، خانواده معظم شهدا، علما و مسئولان این استان، کردستان را «سرزمین علم، ادب و هنر» ، «صفا، روشندلی و وفاداری» و «دلاوری، شجاعت و مردانگی» دانستند و خاطرنشان کردند: ملت ایران با حرکت روشن بینانه، مجدانه، مستمر و مستقیم خود از لحاظ «علمی، اجتماعی، آبروی سیاسی و عزت ملی» به جایگاهی برتر از گذشته رسیده است.

رهبر انقلاب اسلامی، سفر دو سال پیش به کردستان را، سفری شیرین، جذاب و خاطره انگیز توصیف کردند و با اشاره به ابراز محبت و استقبال گرم مردم خاطرنشان کردند: صمیمیت و وفاداری مردم کردستان به نظام جمهوری اسلامی، فوق العاده، و در کمتر جایی مشاهده می شود.

ایشان به فشار گروهکها و ایجاد فضای رعب و وحشت در کردستان در اوایل انقلاب اشاره کردند و افزودند: مردم کردستان همواره وفاداری خود را به نظام نشان داده اند و تبلیغات پیچیده دشمن هم نتوانسته است این خصوصیت ارزشمند را تحت تأثیر قرار دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای از علما و بزرگان کردستان خصوصاً شهید شیخ الاسلام و جناب آقای مجتهدی یاد کردند و گفتند: دشمنان وحدت ملی و پیشرفت کشور نتوانستند حقایق سفر کردستان را تحمل کنند لذا انتقام حقیرانه ای از شهید شیخ الاسلام گرفتند و این شخصیت فرزانه و مظلوم را به شهادت رساندند.

ایشان بر تدوین تاریخچه شهدا و علمای سرزمین کردستان که در راه وحدت و عزت این سرزمین به فیض شهادت رسیدند تأکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اعتراف دشمن به اقتدار، عزت و جایگاه والای جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاطرنشان کردند: مافیا و امپراطوری تبلیغاتی دشمن از روز اول پیروزی انقلاب هرچه توانست علیه این نظام تبلیغات کرد اما نظام اسلامی نه در مقام ادعا بلکه در عمل، با حرکت در مسیر پیشرفت، این ترفندها را باطل و خنثی کرد.

رهبر انقلاب افزودند: اکنون نام جمهوری اسلامی ایران، برجستگان و اهداف والای آن با شیرینی و عظمت در میان ملتها یاد می شود و این کشور، آبروی بالایی در دل ملتها دارد.

ایشان پشتوانه پیشرفت ایران را حرکت مجدانه، مسلمانانه، متعبدانه و روشن بینانه دانستند و خاطرنشان کردند: ملت ایران با تلاش خود، این پیشرفتها را به دشمن تحمیل کرد و وضع امروز کشور، آینده ی بهتر و روشن تر را نوید می دهد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به دهه عدالت و پیشرفت افزودند: کشور از اتحاد، پیشرفت و میل به حرکت علمی برخوردار است ضمن آنکه در زمینه عدالت، کارهای برجسته و کم نظیری انجام شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای به ضرورت ایفای نقش هر استان در پیشرفت کشور تاکید و خاطرنشان کردند: هر مجموعه استانی باید در مسابقه مثبت تلاش و پیشرفت، سهم خود را ادا کند و استان کردستان و نخبگانش هم تلاش کنند برجستگی خود را در این زمینه نشان دهند.

رهبر انقلاب اسلامی، استفاده از استعداد پرشور جوانان کردستانی و ایجاد زمینه اشتغال برای آنان را ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: کردستان، استانی سرزنده و با نشاط است و مسئولان و نخبگان، توجه بیشتری به جوانها نشان دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تشکر از تلاشهای حجت الاسلام والمسلمین حسینی شاهرودی از حاضران خواستند سلام و محبت قلبی و صمیمانه ایشان را به مردم کردستان برسانند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان با گرامیداشت سالروز سفر پرخیر و برکت رهبر انقلاب اسلامی به استان کردستان و دیدار با مردم با وفا و ولایتمدار این استان گفت: با وحدت، همدلی ،آگاهی و بصیرت ستودنی مردم و مسئولان استان، کردستان در مسیر پیشرفت و آبادانی گام برداشته و تمام تلاش ها و توطئه های دشمن برای ایجاد تفرقه خنثی شده است.