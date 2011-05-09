به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه بررسی بندهای باقیمانده از بودجه 90 را که از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارائه شده بود مورد بررسی قرار دادند.

مهمترین این بندها بحث مربوط به هدفمندی یارانه ها بود که پس از بحث طولانی درباره آن نهایتا مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق با 118 رای مثبت موافقت کرد.

در آغاز بررسی این بند علی عباسپور نماینده تهران پیشنهاد حذف 4 هزار میلیارد تومان از درآمد یارانه ها را ارائه کرد.

این در حالیست که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 54 هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده بود.

کمیسیون تلفیق در این مصوبه رقم درآمد یارانه ها را از 62 هزار میلیارد تومان به 54 هزار میلیارد تومان کاهش داده بود.

عباسپور در آغاز پیش از آنکه پیشنهاد حذف رقم 4 هزار میلیارد تومان را ارائه کند اظهار داشت: ما مصوبه ای در مجلس داشتیم که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها در سال 90 تا 20 درصد نسبت به سال قبل می تواند افزایش داشته باشد. با این مصوبه قطعا رقم 54 هزار میلیارد تومان حاصل نخواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر عباسپور گفت: آقایانی که این محاسبه را انجام دادند توضیح خواهند داد.

عباسپور ادامه داد: اگر این مصوبه تلفیق را به تصویب برسانیم دو حکم متفاوت می شود. این رقم اشتباه است و نمی توانیم بگوییم 20 درصد قیمت ها در سال 90 اضافه شود بعد گفته شود محاسبه ما 54 هزار میلیارد شده است. دوستان دولت توضیح دهند چطور به این رقم رسیده اند. اگر قیمت ها اضافه شود مردم نمی توانند قیمت حامل های انرژی را پرداخت کنند. ما هم نمی توانیم عدد فرضی در بودجه 90 به تصویب برسانیم.

وی خطاب به لاریجانی گفت: حضرتعالی اجازه ندهید چنین مصوبه ای از کمیسیون تلفیق در مجلس طرح شود.

لاریجانی در پاسخ به عباسپور گفت: مجلس تصویب نکرده است که بیست درصد قیمت کالاها باید افزایش پیدا کند بلکه طبق مصوبه مجلس گفته شده دولت نمی تواند بیش از 20 درصد قیمت ها را افزایش دهد. بنابراین مجلس برای افزایش قیمت ها سقف گذاشت زیرا نگران افزایش قیمت ها بود.

لاریجانی ادامه داد: کمیسیون تلفیق موظف شد بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حداکثر 20 درصدی قیمت ها رقم نهایی را به دست آورد که درآمد چقدر است و هزینه ها کجا باید باشد اگر شما با این رقم مخالفید مخالفت خود را بیان کنید.

در نهایت عباسپور پیشنهاد حذف 4 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی دولت را ارائه کرد.

در ادامه احمد توکلی نماینده تهران در تذکری گفت: آنچه کمیسیون تلفیق وظیفه داشت این بود که بر اساس درآمد حاصل از سبد قیمتی دولت به اضافه حداکثر 20 درصد سقفی که می تواند از افزایش قیمت ها به دست آورد رقم کل را محاسبه کند و در نهایت یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای مشخص کند اما آنچه به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده مشخص نمی کند ردیف دولت، خانوار و بنگاه ها چقدر است؟ در این مصوبه ردیف خانوار و دولت را در یک جا قرار داده اند این غیر قانونی است. باید توضیح دهند چطور محاسبه شده است؟

توکلی ادامه داد: آقایان برای دولت مبلغ 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند که با مصوبه مجلس سهم دولت صفر شد و به سهم خانوار افزوده شد .حال با این مصوبه می خواهند سهم دولت را حفظ کنند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: مجلس در مصوبه خود سه قید گذاشت اول اینکه حداکثر دولت اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی تا سقف 20 درصد را خواهد داشت. دوم اینکه سهم دولت به سهم خانوار افزوده شود و سوم اینکه از سهم تولید 10 درصد واحد به سهم خانوار افزوده شود. بنابراین کمیسیون تلفیق باید 3 ردیف مشخص می کرد که انجام نشده است.

وی ادامه داد: بنده موافق پیشنهاد حذف هستم زیرا این درآمد قابل تحقق نیست. با این مصوبه بین خود و دولت دعوا درست می کنید.

توکلی گفت: طبق محاسبات واقعی دولت می تواند با مصوبه قبلی 31 هزار و 300 میلیون تومان درآمد کسب کند.

وی خطاب به لاریجانی گفت: شما به این تذکر توجه کنید آنچه ارجاع کردید به کمیسیون تلفیق توجه نشد و 4 هزار میلیارد تومان گم شده است. سهم خانوار 40 هزار میلیارد تومان است و سهم تولید 10 هزار میلیارد تومان که می شود 50 هزار میلیارد تومان. سئوال این است 4 هزار میلیارد تومان دیگر کجاست؟

لاریجانی در پاسخ به توکلی گفت: 4 هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته شده است . توکلی مجددا گفت: در ردیف ها نمی توان مالیات گنجاند این یک نوع حساب سازی برای آن است که 4 هزار میلیارد تومان دولت حفظ شود.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دولت در لایحه خود مبلغ 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود اما مجلس دولت را محدود کرد که قیمت ها را بیش از 20 درصد افزایش ندهد. طبق محاسبه کمیسیون تلفیق این رقم جدید به دست آمد و بهتر است به آن رای دهید.

توکلی مجددا در اظهاراتی خطاب به لاریجانی گفت: من به شما خبری دادم اگر خبر بنده را قابل ارزیابی می دانید تایید یا تکذیب کنید.

وی ادامه داد: سبد هزینه قیمتی دولت با 20 درصد افزایش قیمت ها 30 هزار و 300 میلیارد تومان کسب درآمد خواهد بود. این در حالیست که دولت می گوید به 72 میلیون نفر می خواهیم پول بدهیم، این اطلاعات غلط و غیر واقعی است که به مجلس می دهند و اهانت به مجلس است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: قبلا گفته می شد به62 میلیون نفریارانه پرداخت می شود نماینده دولت گفت 23 هزار میلیارد تومان درآمد داریم و امروز می گوید 36 هزار میلیارد تومان درآمد داریم.

لاریجانی خطاب به توکلی گفت: مطلب شما قابل توجه است.

وی خطاب به نمایندگان دولتی حاضر در جلسه گفت: ایراد آقای توکلی این است که اگر مبنا افزایش 20 درصدی قیمت ها باشد دولت به رقم 54 هزار میلیارد تومان نمی رسد.

محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در توضیح ابهامات پیش آمده برای نمایندگان گفت: ایرادی که اقای توکلی گرفتند در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق نیز مورد بررسی قرار گرفت ما رقم 54 هزار میلیارد تومان را هم از سمت درآمدها و هم از سمت هزینه ها محاسبه کردیم.

وی گفت: هم اکنون 72 میلیون و 500 هزار نفر در کشور یارانه می گیرند و حداقل پولی که برای یارانه پرداخت خواهد شد 40 هزار میلیارد تومان می شود.

فرزین ادامه داد: از نظر درآمدی نیز درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی، نان و آرد حدود 36 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته قیمت گندم، شیر، شکر، روغن، خدمات پستی، ریلی و هوایی را نیز باید به آن افزود.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: درآمد حاصله از هدفمندی یارانه ها در بخش نان 3 هزار و 500 میلیارد تومان و برای برق 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و طبق قانون مصوبه مجلس نیز که شما در بودجه گنجاندید سالانه 20 درصد افزایش درآمد پیش بینی شده است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها توضیحاتی درباره باز توزیع یارانه ها ارائه کرد و گفت: بر اساس اطلاعاتی که در سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی به ثبت رسیده حدود 72.5 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند.

وی یادآور شد: بر اساس آخرین اطلاعات اقتصادی خانوار که در مرکز آمار ایران به ثبت رسیده 73 میلیون و 600 هزار نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند.

فرزین در خصوص این اختلاف آمار گفت: از زمان ثبت اطلاعات در مرکز آمار ایران تا ثبت آن در سایت رفاهی برای دریافت یارانه مدتی طول می کشد و اختلاف آمار به این دلیل است.

پس از فرزین رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت با حذف 4 هزار میلیارد تومان پشت تریبون قرار گرفت و توضیحاتی ارائه داد.

وی گفت: در مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق که در صحن مجلس به تصویب رسید سهم دولت و سهم خانوار به 80 درصد از هدفمندی یارانه ها رسید و سهم تولید 20 درصد در نظر گرفته شد.

عبداللهی ادامه داد: اگر در مجموع 40 هزار میلیارد تومان به مردم بدهیم 10 هزار میلیارد تومان هم به بخش تولید اختصاص یابد در مجموع 50 هزار میلیارد تومان می شود که در کمیسیون تلفیق 4 هزار میلیارد تومان هم سهم عوارض و شهرداری ها و مالیات در نظر گرفته شد بنابراین مبلغ 54 هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفت.

وی افزود: از روز اول عدد دولت برای پرداخت یارانه ها 40 هزار میلیارد تومان بوده و من وارد درست بودن یا نبودن آن نمی شوم. اما این کار را دولت انجام داده است و ما در برابر کار انجام شده هستیم.

وی گفت کمیسیون تلفیق با حذف هر عددی از 54 هزار میلیارد تومان مخالف است، خواهشمندیم به بسته هدفمندی یارانه ها رای دهید و بگذارید دولت کار خود را انجام دهد.

پس از اظهارات عبداللهی، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان طی تذکری گفت: آقای عبداللهی توضیح دادند که ما در عمل انجام شده قرار گرفتیم چون چنین است باید چنان شود.

وی ادامه داد: ما برای سال 90 تصمیم گیری می کنیم چه کسی گفته است که 40 هزار میلیارد تومان باید به مردم پرداخت شود می توان این رقم را به 30 هزار میلیارد تومان کاهش داد از آن طرف هزینه کمتری به مردم وارد می شود.

کواکبیان گفت: ما به دنبال دولت هستیم یا دولت به دنبال ما.

حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در تذکری گفت: آمار و ارقامی به مجلس داده می شود کاملا دروغ است، همین آقای فرزین در کمیسیون انرژی گفت 42 میلیون نفر یارانه می گیرند و از طرفی پول صادرات برق را به عنوان درآمد حاصل از هدفمندی محاسبه کرده اند.

وی گفت: رقم محاسبه کمیسیون تلفیق از درآمد یارانه ها اشتباه است. ما در کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی محاسبه کردیم اما به این رقم نرسیدیم.

نماینده تهران گفت: اتفاقی که می افتد این است که متاسفانه برای رسیدن به هدف مطالبی عنوان می شود که دروغ است.

لاریجانی به کاتوزیان گفت: به عنوان مخالف می توانید اظهارات دولت را رد کنید.

در همین حین روح الله حسینیان نماینده تهران با عصبانیت از جا برخواست و خطاب به کاتوزیان اظهاراتی بیان کرد و به وی انتقاد کرد که چرا اطلاعات ارائه شده به مجلس را دروغ می خواند.

محسن نریمان نماینده بابل، بهروز جعفری نماینده سمیرم، غلامعلی میگلی نژاد نماینده بوشهر و عباس رجایی نماینده اراک نیز در ادامه در این خصوص تذکراتی دادند.

در نهایت پیشنهاد احمد توکلی و عباسپور مبنی بر حذف 4 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1390 به رای گذاشته شد که نمایندگان با 71 رای موافق، 97 رای مخالف و 18 رای ممتنع با آن مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد کمیسیون تلفیق با 118 رای موافق، 49 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد کل درآمد حاصل برای هدفمندی یارانه ها 54 هزار میلیارد تومان شامل 50 هزار میلیارد تومان در بودجه شرکت ها و 4 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی تعیین شود.

همچنین سهم خانوار و دولت و سایر کالاها و خدمات یارانه ای 40 هزار میلیارد تومان و سهم تولید 10 هزار میلیارد تومان مشخص شد.