سیل به باغات قاین 53 میلیارد ریال خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامعلی حبیبی ‌منش عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در سیل هفته گذشته به بیش از سه هزار هکتار از اراضی و باغات شهرستان خسارت وارد شده است.



وی افزود: بر اثر این بارش‌ها به بیش از یک‌هزار و 800 هکتار از محصولات زراعی شامل چغندر قند، زعفران، گندم، جو و دیگر محصولات خسارت وارد آمد که میزان خسارت آن بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون تومان است.

خسارت سیل به 32 قنات

حبیبی تصریح کرد: سیل 32 قنات این شهرستان را از 30 تا 100 درصد مسدود کرد که میزان خسارت آن 450 میلیون تومان برآورد شده است.

فرماندار قاینات از تلفات بیش از 200 رأس دام و 50 میلیون تومان خسارت به دنبال تلفات دام خبر داد.

حبیبی منش گفت: تخریب 58 بند خاکی با خسارتی بالغ بر 50 میلیون تومان، سیل بردگی 100 کیلومتر راه روستایی خاکی در بخش‌های زهان، زیرکوه، نیمبلوک، و اسفدن تخریب بیش از 50 کیلومتر راه آسفالته روستایی و شهری در بخش‌های مرکزی، زیرکوه و به ویژه زهان، واژگونی چهار دستگاه ماشین سبک و دو دستگاه موتورسیکلت در مسیر سیلاب، آبگرفتگی 24 منزل مسکونی در روستاهای زهان و زیرکوه و تخریب دیوار منازل مسکونی در اسفدن، زهان و زیرکوه از دیگر خسارات وارد آمده بر اثر سیل هفته گذشته است.

حبیبی‌ منش با بیان اینکه در سیل اواخر هفته گذشته 29 روستا در بخش‌های زیرکوه و زهان در محاصره سیل قرار گرفتند، افزود: 14 اکیپ هلال احمر و چهار دستگاه لودر و تجهیزات راهداری به این مناطق اعزام شدند و مردم و مسافران گرفتار در سیل توسط وسایط نقلیه سنگین به مکان‌های مناسب منتقل شدند.

وی به مسدود بودن 3 کیلومتر راه در مسیر قاین به اسفدن به مدت هفت ساعت به دلیل تخریب جاده و مسدود شدن جاده اصلی اشاره کرد و افزود: میزان بارندگی روزهای سه ‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در زهان 26 میلی ‌متر، خضری 16 میلی ‌متر، قاین 17 میلی‌ متر و سده 5 میلی ‌متر اعلام شده است.

به گفته این مسئول میزان بارندگی در شهرستان قائنات از ابتدای سال زراعی تا کنون 138 میلی ‌متر بوده است.