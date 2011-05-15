ظرفیت جدید پذیرش دانشجو در دکتری تخصصی پژوهشی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مجوز دوره جدید پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در معاونتهای آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 135 نفر در دوره جدید پذیرش می شوند این پذیرش برای آغاز تحصیل در سال تحصیلی 91 - 90 انجام می گیرد.

39 مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی وابسته به 15 دانشگاههای علوم پزشکی مجری پذیرش این دوره هستند دوره دکتری تخصصی پژوهشی با تحقیق بر روی یک پروژه تحقیقاتی خاص، در حوزه علوم پایه و بالینی مرتبط با یکدیگر کار می کنند.

شرایط ورود به مراحل "دوره عالی پژوهش" و "دکتری تخصصی پژوهشی"

دانشجویان پس از طی مرحله "دوره عالی پژوهش" (MPhil یا Master of Philosophy) و موفقیت در آن وارد دوره "دکتری تخصصی پژوهشی" (Ph.D by Research) می شوند که پس از آن حق التحقیق به عنوان حقوق دریافت می کنند.

اسکن آخرین مدرک تحصیلی، اسکن کارت ملی یا شناسنامه، اسکن گواهی نمره زبان با حداقل های اعلام شده که شامل MHLE حداقل نمره 50 (نمرات 45 تا 49 بصورت مشروط)، MCHE حداقل نمره 50 و یا 475 (نمرات 45 تا 49 و یا 455 تا 474 بصورت مشروط)، TOEFL حداقل نمره 480 (شامل تافل های خارج از کشور و آزمون های تافل موسسه ETS که به دو صورت PBT و IBT و تحت نظر سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.) TOLIMO حداقل نمره 480، IELTS حداقل نمره 5 (مدرک آکادمیک) و MELAB حداقل نمره 70 است نیز از جمله مدارک ثبت نام محسوب می شود.



جدول مراکز مجری و ظرفیت پذیرش

ردیف دانشگاه علوم پزشکی/ موسسه/ سازمان مراکز تحقیقاتی مجری ظرفیت پذیرش زمینه فعالیت 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران طب کار

بهداشت کار

اورولوژی اطفال

اورولوژی

مراقبتهای پرستاری

پوست و جذام

پژوهشهای سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه

بهره برداری از دانش سلامت

سلولی و مولکولی

بهداشت باروری ولیعصر

ایمونولوژی

گوش و حلق و بینی و سروگردن

محیط زیست

بانک فرآورده های پیوندی 2 نفر

2 نفر

2 نفر

2 نفر

2 نفر

6 نفر

1 نفر

1 نفر

2 نفر

2 نفر

2 نفر

4 نفر

4 نفر

2 نفر بالینی

بیومدیکال

بالینی

بالینی

بالینی

بالینی

بیومدیکال

بیومدیکال

بیومدیکال

بالینی

بیومدیکال

بالینی

بیومدیکال

بالینی 2 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سرطان

اندودانتیکس

پوست

سل و بیماریهای ریوی 6 نفر

4 نفر

4 نفر

7 نفر بالینی

بالینی

بالینی

بالینی 3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز سرطان 4 نفر بالینی 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز تغذیه

مدیریت کشوری سلامت

علوم اعصاب 6 نفر

4 نفر

6 نفر بیومدیکال

بیومدیکال

بیومدیکال 5 دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم دارویی

سم شناسی پزشکی 4 نفر

4 نفر بیومدیکال

بیومدیکال 6 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فیزیولوژی

عفونی و گرمسیری 6 نفر

4 نفر بیومدیکال

بالینی 7 دانشگاه علوم پزشکی گیلان بیماریهای گوارش و کبد 2 نفر بالینی 8 دانشگاه علوم پزشکی کرمان فیزیولوژی

لیشمانیوز 3 نفر

4 نفر بیومدیکال

بالینی 9 دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله علوم اعصاب

بیولوژی مولکولی 2 نفر

2 نفر بیومدیکال

بیومدیکال 10 دانشگاه علوم پزشکی کاشان تروما 6 نفر بالینی 11 دانشگاه علوم پزشکی کردستان گوارش وکبد 2 نفر بالینی 12 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ژنتیک

سوء مصرف و وابستگی مواد 6 نفر

2 نفر بیومدیکال

بالینی 13 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سلولی مولکولی

گیاهان دارویی 4 نفر

2 نفر بیومدیکال

بیومدیکال 14 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارتقاء سلامت 3 نفر بیومدیکال 15 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سلامت مواد غذایی وآشامیدنی 4 نفر بیومدیکال

به گزارش مهر، دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی است هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش فراهم کنند.