به گزارش خبرنگار مهر، فناوری الکتروشیمی‌درمانی از سال ۲۰۱۲ در گایدلاین‌های درمانی اروپا به‌عنوان یک روش نوین و کم‌عارضه برای درمان تومورهای جامد معرفی شده و اکنون با توسعه مدل G۲۱۲۱ توسط یک شرکت دانش بنیان، این فناوری به صورت بومی در اختیار مراکز درمانی داخلی کشور قرار گرفته است. دستگاه Oncopore G۲۱۲۱ با ایجاد میدان‌های الکتریکی کنترل‌شده در بافت تومور، نفوذپذیری غشای سلول‌های سرطانی را به‌طور موقت افزایش می‌دهد و جذب داروهای شیمی‌درمانی را در سلول‌های هدف تسهیل می‌کند.

دستگاه الکتروپوریشن مدل Oncopore G۲۱۲۱، محصول پژوهش و مهندسی دقیق شرکت دانش‌بنیان پیشرو فناوران درمان پارس، به عنوان نخستین سامانه بومی درمان الکتروشیمی‌درمانی (ECT) در ایران، گامی مؤثر در تحول روش‌های نوین درمان تومورهای جامد محسوب می‌شود. این دستاورد، نمایانگر توانمندی متخصصان داخلی در طراحی و تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته است و نشان می‌دهد که ایران قادر به توسعه فناوری‌های درمانی روز دنیا به صورت خودکفا است.

این روش علاوه بر کاهش دوز مصرفی دارو و عوارض جانبی ناشی از شیمی‌درمانی‌های رایج، باعث افزایش چشمگیر اثربخشی درمان شده و امکان ارائه یک درمان ایمن، هدفمند و مقرون‌به‌صرفه را برای بیماران فراهم می‌کند. استفاده از سامانه بومی Oncopore G۲۱۲۱، علاوه بر ارتقای کیفیت درمان، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات تجهیزات پزشکی پیشرفته و صرفه‌جویی ارزی دارد و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه فناوری‌های پزشکی در کشور به شمار رود.

فریماه رجب‌زاده کارشناس تحقیقاتی شرکت دانش‌بنیان پیشرو فناوران درمان پارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بومی سازی دستگاه «آنکوپور مدل G۲۱۲۱» به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تحقیقاتی این شرکت، گفت: این دستگاه که در درمان انواع سرطان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر پایه فناوری الکتروشیمی‌درمانی (ECT) طراحی شده و به‌عنوان نخستین سامانه بومی این روش در کشور شناخته می‌شود.

افزایش هزاربرابری نفوذ دارو در تومور

رجب‌زاده درباره عملکرد این فناوری توضیح داد: دستگاه آنکوپور با اعمال مجموعه‌ای از پالس‌های الکتریکی کنترل‌شده بر روی توده سرطانی، حفره‌های بسیار ریزی در غشای سلول‌ها ایجاد می‌کند. این فرایند نفوذ دارو را تا هزار برابر افزایش می‌دهد و امکان ورود مستقیم داروی ضدسرطان به سلول‌های توموری را فراهم می‌سازد.

کارشناس تحقیقاتی شرکت پیشرو فناوران درمان پارس افزود: در این روش، داروی بلئومایسین (داروی شیمی درمانی ضد سرطان) به‌صورت وریدی یا موضعی تزریق می‌شود و سپس پالس‌های الکتریکی اعمال می‌شود تا دارو به‌طور هدفمند وارد سلول سرطان شود. استفاده از دوزهای بسیار پایین دارو باعث کاهش چشمگیر عوارض جانبی نسبت به شیمی‌درمانی‌های رایج می‌شود.

درمان ۲ هزار بیمار با الکتروشیمی‌درمانی

به گفته این فعال فناور، تکنیک ECT یا همان الکتروشیمی‌درمانی در درمان گستره‌ای از سرطان‌ها از جمله SCC (سرطان سلول سنگفرشی پوست یکی از شایع‌ترین انواع سرطان پوست)، BCC ( نوعی سرطان پوست است که در سلول‌های بازال پوست شما شکل می‌گیرد)، ملانوما (نوعی سرطان پوست است که با رشد غیرقابل کنترل ملانوسیت‌ها (سلول‌هایی که به پوست رنگ برنز یا قهوه‌ای می‌دهند) ایجاد می‌شود)، سرطان پستان، تومورهای کبدی و پانکراس کاربرد دارد. تاکنون بیش از ۲ هزار بیمار با این دستگاه درمان شده‌اند و بسیاری از آنان بیمارانی بوده‌اند که به روش‌های متداول مانند شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی پاسخ نداده بودند.

درمان ۲۰ دقیقه‌ای و بدون نیاز به بستری

رجب‌زاده ضمن بیان این مطلب که فرایند درمان با این دستگاه حدود ۲۰ دقیقه زمان می‌برد و نیاز به بستری طولانی‌مدت ندارد، خاطرنشان کرد: این روش برای بیمارانی که امکان جراحی ندارند نیز قابل استفاده است و در برخی موارد با کوچک‌کردن تومور، شرایط انجام جراحی را فراهم می‌کند.

او تأکید کرد: فناوری ECT هیچ‌گونه تداخلی با سایر روش‌های درمانی ندارد و می‌تواند به‌عنوان درمان مکمل در کنار شیمی‌درمانی و پرتودرمانی مورد استفاده قرار گیرد.

صرفه‌جویی ۶ میلیون دلاری و خودکفایی کامل

به گفته رجب‌زاده، تولید این دستگاه تاکنون ۶ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته است. آنکوپور G۲۱۲۱ به‌طور کامل در داخل کشور طراحی و ساخته شده و با رعایت استانداردهای CE و الزامات بین‌المللی، آماده عرضه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.

وی در ادامه همچنین مزیت‌های کلیدی دستگاه Oncopore G۲۱۲۱ را طراحی و تولید صددرصد داخلی، افزایش نفوذ دارو و کاهش نیاز به جراحی‌های تهاجمی، مجموعه کامل پروب‌ها برای کاربردهای سطحی و عمقی، ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی با عملکرد مشابه و سادگی کاربرد در محیط‌های بالینی و قابلیت توسعه نرم‌افزار برشمرد.

تجهیزات پیشرفته و طراحی مبتنی بر نیازهای بالینی

این فعال فناور ادامه داد: این سامانه دارای چهار نوع پروب اصلی و سه پروب در حال توسعه است؛ پروب خلأ برای تومورهای سطحی، پروب Retrovisional مجهز به دوربین داخلی با الکترودهای قابل تنظیم برای تومورهای واژینال، و سرپروب دهانی بدون سوزن برای تومورهای عمقی دهان. طراحی مدولار، رابط کاربری هوشمند و سیستم کنترل دقیق پالس‌ها، کاربری بالینی این دستگاه را ساده، ایمن و پایدار کرده است.