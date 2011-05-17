وزارت علوم به دانشگاه ایرانیان مجوز داد/ جزئیات تاسیس دانشگاه و پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان جانشین رئیس جمهور در این شورا فعالیت می کند در سال 88 تأسیس دانشگاهی غیردولتی غیرانتفاعی با نام دانشگاه بین المللی مجازی ایرانیان خارج از کشور را تصویب کرد.

ارسلان قربانی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در سال 88 گفت: در دانشگاه بین‌المللی مجازی ایرانیان خارج از کشور از اساتید برجسته ایرانی خارج از کشور و همچنین اساتید برجسته داخل کشور استفاده می‌شود و دانشجویان ایرانی و خارجی می‌توانند در آن تحصیل کنند.

قربانی به عنوان دبیر کارگروه همکاری‌های علمی و آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفته بود: طی موافقتی که با معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است روند تأسیس این دانشگاه هرچه سریعتر انجام می‌شود.

ابوالفضل حسنی - مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید صدور مجوز راه اندازی دانشگاه ایرانیان توسط معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مجوز راه اندازی این دانشگاه قبل از سال 90 صادر شده است.

وی درباره رشته هایی که در دانشگاه ایرانیان راه اندازی می شود نیز گفت: قرار بر این بود که ساخت و ساز دانشگاه ایرانیان را انجام دهند و سپس در این بحث وارد شویم که چه رشته هایی در این دانشگاه وارد شوند.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در پاسخ به اینکه دانشگاه ایرانیان در کجا راه اندازی می شود به مهر گفت: هنوز مشخص نیست. احتمالاً در خارج از تهران راه اندازی می شود. شاید هم این دانشگاه را در مناطق آزاد راه اندازی کنند.

وی درباره نحوه پذیرش دانشجو در این دانشگاه به مهر گفت: نحوه پذیرش در این دانشگاه هنوز مشخص نیست و پذیرش بدون کنکور در این دانشگاه در حال حاضر تایید نمی شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.