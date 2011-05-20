مهدی رحمانی داور جشنواره آوانکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم آوانکا که از تاریخ 20 تا 25 جولای 2011 (بیست و نهم تیر تا سوم مرداد ماه) در کشور پرتغال برگزار می شود در بخش های فیلم بلند سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن از سراسر جهان فیلمهای برگزیده خود را به رقابت می گذارد.

فیلم سینمایی "دیگری" نخستین ساخته بلند مهدی رحمانی سال گذشته در همین جشنواره موفق به کسب جایزه "world premier prize " شده بود و همین موضوع دلیل دعوت از وی به عنوان داور این بخش در سال جاری است. پیش از این از رحمانی جهت برگزاری کارگاه فیلمسازی در این جشنواره نیز دعوت شده بود که در حاشیه این رویداد برگزار می شود.

"دیگری" اولین ساخته بلند سینمایی مهدی رحمانی در سال 2010 موفقیتهای جهانی متعددی از جمله عنوان بهترین فیلم کودک آسیا پاسیفیک را دریافت کرده بود.

وی به تازگی فیلمبرداری دومین فیلم سینمایی خود با عنوان "پنهان" را به تهیه کنندگی محسن علی اکبری با بازی فریبرز عرب نیا، آنا نعمتی، بابک حمیدیان، فتانه ملک محمدی، مهرداد صدیقیان و... به پایان رسانده و هایده صفی یاری هم اکنون مشغول تدوین آن است.