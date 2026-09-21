جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم آوانکا برای «رویای رهایی»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «رویای رهایی» به نویسندگی و کارگردانی عباس رافعی، در سیامین دوره جشنواره بینالمللی فیلم آوانکا (AVANCA ۲۰۲۶) در پرتغال موفق به دریافت قدردانی ویژه بخش فیلم بلند سینمایی شد.
جشنواره آوانکا که از جشنوارههای باسابقه سینمایی پرتغال به شمار میرود، امسال (۲۰۲۶) سیامین دوره خود را برگزار کرد و فیلم «رویای رهایی» ساخته عباس رافعی در بخش رقابت بینالمللی فیلمهای بلند این جشنواره حضور داشت.
بر اساس اعلام رسمی جشنواره، «Dream of Liberation» ساخته عباس رافعی از ایران موفق به دریافت تجلیل ویژه بخش فیلم بلند شد. پیش از این در سال ۲۰۰۵ نیز عباس رافعی برای فیلم «پروانهای در باد» جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه هیئت داوران را از فستیوال آوانکا دریافت کرده بود.
سیامین دوره جشنواره آوانکا از ۲۰ ژوئیه تا ۲ اوت ۲۰۲۶ برابر با ۲۹ تیر تا ۱۱ مرداد در پرتغال برگزار شد و فیلم «رویای رهایی» درفهرست رسمی فیلمهای منتخب بخش مسابقه بینالمللی فیلم بلند جشنواره قرار داشت.
فیلم سینمایی «رویای رهایی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی عباس رافعی از آخرین ساخته های اوست که همچون فیلم های قبلی این فیلمساز به آسیبهای اجتمایی زنان جامعه امروز میپردازد و داستان آن، روایت سه زن از سه طبقه مختلف است که برای رهایی از تعصبات و سنتهای مطرود جامعه امروز تاوان بزرگی میپردازند.
بازیگرانی که در «رویای رهایی» نقش آفرینی کردهاند عبارتند از پریوش جاویدی، روشنک گرامی، بهروز پناهنده، حسن زارعی، حمیدرضا هدایتی، رویا حسینی، دلارام زرگر، شهره سلطانی، مسعود شریف، علی اوجی و مهرسان معین.
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