132 هزار نفر در صنایع استان قزوین مشغول بکار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد باقر آقاعلیخانی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی صنعت و معدن استان که با حضور معاون پارلمانی وزارات صنایع و معادن در شرکت هفت الماس برگزار شد تصریح کرد: استان قزوین با داشتن یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت که 1.6 درصد جمعیت کشور را شامل می شود توانسته 32.54 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص دهد که از نظر توسعه یافتگی در جایگاه سوم قرار دارد.

وی افزود: داشتن 10 شهرک صنعتی، سه هزار و 254 واحد دارای پروانه بهره برداری، با سرمایه گذاری 461 هزار میلیارد و 98 میلیون ریالی و استفاده از بهترین تکنولوژیهای روز از جایگاه صنعتی ویژه ای برخو.ردار است.

این مسئول اظهارداشت: با اشتغال 132 هزار نفری در صنعت حدود 600 هزار خانوار از این بخش ارتزاق می کنند و کسب رتبه دوم سرمایه گذاری خارجی از دیگر موفقیتهای صنعتی استان است.

آقاعلیخانی یادآورشد: در کنار گازرسانی به شهرکهای صنعتی، ایجاد جایگاه زباله، تامین برق تمامی صنایع، تکمیل پارک فنآوری و توسعه دولت الکترونیک زیرساختها و امور زیربنایی به گونه ای است که تا 20 سال آینده توان جذب سرمایه گذاران جدید برای احداث واحدهای صنعتی را داریم.

وی گفت: بزرگترین تولید کننده CD و DVD خاور میانه و کشور، تنها تولید کننده مخزن CNG، رتبه اول تولید مواد شوینده، جایگاه دوم تولید شیشه و رتبه سوم تولید کاشی و سرامیک هستیم و در کانیهای غیرفلزی بیشترین سرمایه گذاریها در این منطقه صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اظهارداشت: در بخش معدن نیز 24 نوع ماده معدنی با تولید چهار میلیون تن در سال و اشتغالزایی بیش از یک هزار نفر از رشد مناسبی برخوردار هستیم.

استان قزوین با سه واحد بحرانی و 20 واحد مشکل دار

آقاعلیخانی با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی استان هم افزود: با این حجم سرمایه گذاری و تعداد واحدها بروز مشکل در چند واحد طبیعی است که در سالهای گذشته حدود 150 واحد بحرانی داشتیم که با پیگیری و مساعدت مسئولان کشوری و استانی این میزان به حداقل رسیده است.

وی گفت: بطور دقیق تنها سه واحد در استان بحرانی است و حدود 20 واحد دارای مشکلات جدی است که بسیاری از آنها میراث دهه هفتاد است که برخی با نوسازی و دادن تسهیلات و برخی با تغییر وضعیت باید ساماندهی شود.

این مسئول یادآورشد: برخی واحدها مانند فرنخ مه نخ دیگر قادر به فعالیت نیست وما نیز در صددیم واحدهایی که دیگر نمی توانند ادامه کار دهند و توجیه اقتصادی ندارند از چرخه تولید خارج شوند که تاکنون 70 واحد را تنغییر وضعیت داده ایم و با رصد دقیق و جدی مسائل کارگری در پی حل مشکلات واحدها هستیم.

آقاعلیخانی اظهارداشت: با تزریق نقدینگی، افزایش قیمت محصولات تولیدی، اجرای مصوبات زیرساختی، تداوم فعایت ستاد تسهیل امیدواریم مسائل کارگری استان قزوین برطرف شود.