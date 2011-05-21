کلنگ‌ مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی در سنندج به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با هدف تولید فکر و اندیشه و با حمایت محتوایی از محصولات فرهنگی حوزه دین و با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان و جمعی از مسئولان استانی صبح شنبه مراسم کلنگ زنی مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی استان کردستان در سنندج برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در مراسم کلنگ زنی این مرکز اظهار داشت: مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان بازوی فکری، علمی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی در زمینه تولید فکر و اندیشه و در راستای جهت ‌دهی صحیح به حوزه فرهنگ و هنر استان مبتنی بر آموزش‌های شرع مقدس اسلام فعالیت می‌کند .

حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری افزود: مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی از پروژه‌هایی است که در سفر مقام معظم رهبری به کردستان به تصویب رسید و در زمینی به مساحت 102 متر مربع با زیر بنای 380 متر مربع احداث می‌شود .

وی با اشاره به اینکه این مرکز دارای قسمت‌های مختلفی شامل کتابخانه فرق و مذاهب، بخش آموزش و پژوهش، بخش مطالعات و پژوهش کاربردی در حوزه دین، کنفرانس‌های اینترنتی و بخش اداری است، یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان شهریور ماه 1391 به بهره‌برداری برسد .

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان به تعبیر مقام معظم رهبری در کردستان که این استان را سرزمین فرهنگ و هنر نامگذاری کردند، اشاره کرد و بیان داشت: طبیعی است که برای تحقق این مهم باید زیرساختهای فرهنگی استان تقویت شود و احداث این مرکز در استان گام ارزنده‌ای برای تقویت زیرساختهای فرهنگی است .

در ادامه با حضور نماینده ولی‌فقیه در منطقه کردستان، فرماندار سنندج و جمعی دیگر از مسئولان استان همچنین مرکز مشاوره هادی شهرستان سنندج افتتاح شد .