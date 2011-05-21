۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

کلنگ‌ مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی در سنندج به زمین زده شد

سنندج - خبرگزاری مهر: به مناسبت دومین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به کردستان مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی در سنندج کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با هدف تولید فکر و اندیشه و با حمایت محتوایی از محصولات فرهنگی حوزه دین و با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان و جمعی از مسئولان استانی صبح شنبه مراسم کلنگ زنی مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی استان کردستان در سنندج برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در مراسم کلنگ زنی این مرکز اظهار داشت: مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان بازوی فکری، علمی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی در زمینه تولید فکر و اندیشه و در راستای جهت ‌دهی صحیح به حوزه فرهنگ و هنر استان مبتنی بر آموزش‌های شرع مقدس اسلام فعالیت می‌کند.

حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری افزود: مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی از پروژه‌هایی است که در سفر مقام معظم رهبری به کردستان به تصویب رسید و در زمینی به مساحت 102 متر مربع با زیر بنای 380 متر مربع احداث می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این مرکز دارای قسمت‌های مختلفی شامل کتابخانه فرق و مذاهب، بخش آموزش و پژوهش، بخش مطالعات و پژوهش کاربردی در حوزه دین، کنفرانس‌های اینترنتی و بخش اداری است، یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان شهریور ماه 1391 به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان به تعبیر مقام معظم رهبری در کردستان که این استان را سرزمین فرهنگ و هنر نامگذاری کردند، اشاره کرد و بیان داشت: طبیعی است که برای تحقق این مهم باید زیرساختهای فرهنگی استان تقویت شود و احداث این مرکز در استان گام ارزنده‌ای برای تقویت زیرساختهای فرهنگی است.

در ادامه با حضور نماینده ولی‌فقیه در منطقه کردستان، فرماندار سنندج و جمعی دیگر از مسئولان استان همچنین مرکز مشاوره هادی شهرستان سنندج افتتاح شد.

این مرکز نیز یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان است که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان و به منظور ارائه مشاوره در خصوص مباحث دینی و مذهبی به شهروندان سنندجی راه‌اندازی شده است.

