دیدار نماینده آکادمی "آسیا-پاسیفیک" از غرفه مرکز گسترش در بازار کن

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار خانم ماکسین ویلیامسان مدیر هنری آکادمی آسیا- پاسیفیک با شفیع آقامحمدیان و شیرین نادری مدیرعامل و مدیر بینالملل و بازرگانی مرکز، پیرامون گسترش همکاریهای این دو نهاد سینمایی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
در این مذاکره خانم ماکسین ویلیامسان ضمن اعلام تشکــر ویژه از بابت همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بـــا مراسم اهدای جوایز آسیا– پاسیفیک اعلام کرد که این مراسم بعنوان آکادمی آسیا- پاسیفیک به کار خود ادامه خواهد داد.
در این جلسه برای همکاری نزدیکتر و بیشتر، تبادل نظر صورت پذیرفت تا مرکز بعنوان سازمان ایرانی ارسالکننده فیلم به این مراسم، در فرصت مناسب فیلمهای ایرانی را انتخاب و جهت شرکت در مراسم اهدای جوایز آکادمی آسیا- پاسیفیک به استرالیا ارسال کند.
در این مراسم که همه ساله، در ماه نوامبر در استرالیا برگزار میشود، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای دومینسال پیاپی بعنوان نماینده آکادمی آسیا- پاسیفیک، فیلمهای ایرانی منتخب از ژانرهای مختلف را در این مراسم شرکت میدهد.
نظر شما