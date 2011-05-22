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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۳

پس از ماهها درگیری؛

واتارا به عنوان رئیس جمهوری ساحل عاج سوگند یاد کرد

واتارا به عنوان رئیس جمهوری ساحل عاج سوگند یاد کرد

"حسن واتارا" به عنوان رئیس جمهوری منتخب ساحل عاج سوگند یاد کرده و رسماً ریاست جمهوری خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سرانجام پس از ماه ها درگیری خونین بین طرفداران حسن واتارا رئیس جمهوری منتخب ساحل عاج و طرفداران لوران گباگبو رئیس جمهوری سابق که ادعای پیروزی در انتخابات را داشت، واتارا زمام امور را در این کشور بدست گرفت.

واتارا که روز گذشته قدرت را در ساحل عاج بدست گرفت در نخستین سخنرانی رسمی خود بر حل اختلافات و آشتی و اتحاد ملی در کشوری که سال ها از تنش سیاسی، جنگ داخلی و همچنین ناآرامی ها رنج می برد تاکید کرد.

واتارا گفت: زمان آن رسیده تا اهالی ساحل عاج در کنار هم جمع شوند.

"جاناتان گودلاک" رئیس جمهوری نیجریه به همراه 25 رهبر دیگر از قاره آفریقا در این مراسم شرکت داشتند.

کد مطلب 1317483

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