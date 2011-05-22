5000 ورزشکار کوهنورد سازمان یافته در گیلان فعالیت دارند

جابر کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 400 تا 500 نفر از بانوان فقط در شهرستان های مختلف استان صعود های هفتگی انجام می دهند.

وی با اعلام اینکه هشت گروه ویژه بانوان در سطح استان فعال است، اظهارداشت: تقویت گروه های ورزش کوهنوردی از برنامه های مهم هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان است.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان گفت: در حال حاضر هیئت های شهرستانی، جمعیتی و تخصصی مثل هیئت کارگران، طلاب و روحانیان، دانشجویان و غیره در استان شکل گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون گروه های کوهنوردی در قالب سه دسته فقط گروه کوهنوردی ویژه آقایان، ویژه بانوان و گروه های کوهنوردی خانوادگی در استان فعالیت دارند.

کوچکی نژاد همچنین بر لزوم علمی کردن ورزش کوهنوردی در استان تاکید کرد و افزود: ورزش در جهان امروزه به یک پارامتر مهم توسعه کشورها مبدل شده و کشور ایران به ویژه استان گیلان نیز در این زمینه باید سرمایه گذاری زیادی انجام دهد که یکی از راههای توسعه ورزش علمی کردن است.

وی با بیان اینکه با علمی کردن ورزش می توان گام موثری در توسعه و رونق ورزش استان برداشت، اظهارداشت: گیلان از استانهای جوان کشور است از اینرو فراهم کردن بستر و امکانات ورزشی برای جوانان امری ضروری است.

رئیس هیئت کوهنوردی گیلان در خصوص مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به گیلان راجع به هیئت کوهنوردی استان اشاره کرد و یادآورشد: احداث سالن تخصصی سنگنوردی تنها خواسته این هیئت از رئیس سامان تربیت بدنی کشور در این سفر بود که متاسفانه تاکنون پاسخی از سوی ایشان داده نشده است.