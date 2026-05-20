کوچکی نژاد: گیلان نیازمند گنجانده شدن در محورهای علمی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد صبح چهارشنبه در جمع دانشگاهیان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه گیلان، ضمن تأکید بر لزوم همراهی در این مقطع حساس کشور، اظهار کرد: ایران اسلامی دارای قدرت نظامی و علمی است که در جنگ اخیر تمام دنیا شاهد این قدرت‌نمایی بود.

وی گفت: این قدرت‌نمایی نظامی در برابر استکبار جهانی بی‌نظیر است اما در راستای کسب جایگاه والای علمی، دارای چشم‌انداز ۲۰ ساله از منظر دیدگاه رهبر شهید هستیم که برای تحقق این مسیر نیازمند تلاش مضاعف هستیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دانشگاه گیلان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور، عنوان کرد: گیلان جزو استان‌هایی است که قبل از ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم، اقدام به تدوین و فعالیت نموده بود و با حجم بالای دانشجو و پرسنل در قالب دانشگاه‌های مختلف در حال فعالیت است.

کوچکی‌نژاد افزود: این فعالیت پیش‌دستانه سبب‌ساز آسیب جدی به این حوزه در استان در قالب سیاست‌ های کلی، مالی، عمرانی و ... شده است که بسیاری از پروژه‌های معطل‌مانده وجود دارد و نیازمند تکمیل است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سطح رتبه‌بندی علمی استان و وجود هفت محور علمی در کمیسیون مربوطه در مجلس، نیازمند گنجانده شدن گیلان در یکی از این محورها هستیم.