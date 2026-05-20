  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

کوچکی نژاد: گیلان نیازمند گنجانده شدن در محورهای علمی کشور است

کوچکی نژاد: گیلان نیازمند گنجانده شدن در محورهای علمی کشور است

رشت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به قدرت‌نمایی نظامی و علمی ایران در جنگ اخیر گفت: استان گیلان با وجود ظرفیت‌های بالا نیازمند گنجانده شدن در یکی از هفت محور علمی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد صبح چهارشنبه در جمع دانشگاهیان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه گیلان، ضمن تأکید بر لزوم همراهی در این مقطع حساس کشور، اظهار کرد: ایران اسلامی دارای قدرت نظامی و علمی است که در جنگ اخیر تمام دنیا شاهد این قدرت‌نمایی بود.

وی گفت: این قدرت‌نمایی نظامی در برابر استکبار جهانی بی‌نظیر است اما در راستای کسب جایگاه والای علمی، دارای چشم‌انداز ۲۰ ساله از منظر دیدگاه رهبر شهید هستیم که برای تحقق این مسیر نیازمند تلاش مضاعف هستیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دانشگاه گیلان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور، عنوان کرد: گیلان جزو استان‌هایی است که قبل از ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم، اقدام به تدوین و فعالیت نموده بود و با حجم بالای دانشجو و پرسنل در قالب دانشگاه‌های مختلف در حال فعالیت است.

کوچکی‌نژاد افزود: این فعالیت پیش‌دستانه سبب‌ساز آسیب جدی به این حوزه در استان در قالب سیاست‌ های کلی، مالی، عمرانی و ... شده است که بسیاری از پروژه‌های معطل‌مانده وجود دارد و نیازمند تکمیل است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سطح رتبه‌بندی علمی استان و وجود هفت محور علمی در کمیسیون مربوطه در مجلس، نیازمند گنجانده شدن گیلان در یکی از این محورها هستیم.

کد مطلب 6835575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها