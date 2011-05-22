10 مصوبه جامعه مدرسین در مورد مباحث بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار مدیر و کار‌شناسان اداره همکاری‌های علمی و بین الملل پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: در اجلاسیه سال گذشته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حدود ۱۰ بند در مورد مباحث بین المللی مصوبه داشتیم که برخی از آنها توسط اداره همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عملیاتی شده است.



وی حضور حوزه در مجامع علمی منطقه‌ای و بین المللی به ویژه جهان اسلام، ارتباط با مراکز و نخبگان و شخصیت‌های علمی، دینی، فرهنگی و تاثیرگذار به ویژه در جهان اسلام، احیای دیپلماسی دینی در حوزه‌های علمیه در عرصه بین الملل و شناسایی ظرفیت‌های تبلیغی و اعزام مبلغ در عرصه بین الملل را از مصوبات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ذکر کرد.



کعبی گفت: شناخت موقعیت و نقش دین در عرصه بین الملل و رصد جریان‌های فکری و اجتماعی تاثیرگذار در حال و آینده، تولید دانش دینی و تربیت نیروی متخصص حوزوی در عرصه بین الملل و ایجاد رشته‌های علمی و تخصصی بین المللی بر اساس نیازسنجی و شناسایی اولویت‌های حوزه، حضور موثر در شبکه‌ها، ماهواره و رسانه‌های بین المللی، ساماندهی و حمایت از انتشار کتب و نشریات حوزوی در عرصه بین الملل به زبان‌های زنده دنیا، تاسیس دفتر همکاری‌های مشترک حوزه و نهادهایی بین المللی نظام جمهوری اسلامی از دیگر مصوبات جامعه مدرسین است.



لزوم تقویت گفتگوی دینی و مذهبی حوزه با مجامع و شخصیت‌های علمی



وی شناسایی علمی کنفرانس‌ها و همایش‌های بین المللی و اطلاع رسانی به اساتید و شخصیت‌ها، تهیه بانک اطلاعات از اساتید و علمای زبان‌دان و تشکیل کارگروه‌های محتوایی جهت تهیه متون به زبان‌های مختلف و ارائه به اساتید و شخصیت‌های شرکت کننده در کنفرانس‌ها، زمینه سازی و ایجاد انگیزه جهت حضور نخبگان حوزوی در کنفرانس‌های بین المللی را بسیار ضروری دانست.



آیت الله کعبی تقویت گفتگوی دینی و مذهبی حوزه با مجامع و شخصیت‌های علمی همچنین تشکیل حلقه‌های علمی الهیات بین ادیان با الهام و تاکید بر روش اهل بیت(ع) و شناخت موقعیت و نقش دین در عرصه بین الملل و رصد جریان‌های فکری و اجتماعی تاثیرگذار در حال و آینده را نیز از راهکارهای ارایه شده در مصوبات جامعه مدرسین در اجلاسیه سال گذشته دانست.



مراوده‌های علمی شخصیت‌ها و مراکز علمی قم رو به گسترش است



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز مراوده‌های علمی، تبلیغی، پژوهشی، ارتباطات شخصیت‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در قم با شناخت ظرفیت‌های موجود رو به گسترش است.



وی با بیان اینکه اداره همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توانسته است از ظرفیت بین المللی خود به خوبی استفاده و بهره برداری کند، افزود: انگیزه و همت عالی اداره همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه برای معرفی پژوهش‌های حوزه علمیه در سطح گسترده بین الملل در ارتباط با شخصیت‌ها و نخبگان علمی باعث خوشحالی است.



عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: تدوین و انتشار تقویم نمایشگاه‌های بین المللی کتاب و همایش‌های بین المللی که توسط اداره بین الملل پژوهشگاه تهیه شده است برای حوزه و اندیشمندان ما بسیار مفید است.



وی تصریح کرد: امید است پژوهشگران و حوزویان ما با شناخت این ظرفیت بین المللی، بتوانند برنامه سال ۹۰ خود را در حوزه حضور در عرصه روابط بین الملل ببندند.



آیت الله کعبی گفت: نهادهایی مانند جامعه المصطفی العالمیه، معاونت روابط بین الملل حوزه علمیه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیریت همکاری‌های علمی و روابط بین المللل در پژوهشگاه‌ها در قم فعال هستند و این ظرفیت‌ها در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خوب بهره برداری شده است.