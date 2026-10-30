نوسازی ناوگان خودرویی جهاد کشاورزی لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خادمی در سخنانی، اظهار کرد: بر اساس مجوز اخذشده، ۱۶ دستگاه خودروی فرسوده این سازمان که بیش از ۲۰ سال کارکرد داشتند، از طریق مزایده قانونی به فروش رسیده‌اند و منابع حاصل از فروش آن‌ها برای خرید خودروهای جدید و جایگزینی با خودروهای فرسوده اختصاص خواهد یافت.

ضرورت نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری

وی با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان خودرویی سازمان افزود: فرسودگی خودروها، علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری، موجب کاهش بهره‌وری در انجام مأموریت‌های میدانی می‌شود؛ ازاین‌رو، جمع‌آوری و خروج خودروهای فرسوده از چرخه خدمت در دستور کار قرار گرفته است.

خادمی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از خودروهای فرسوده جمع‌آوری شده‌اند، تصریح کرد: این اقدام با هدف ساماندهی، بهینه‌سازی منابع و ارتقای کارآمدی ناوگان عملیاتی در سطح استان ادامه خواهد داشت.

استفاده از ظرفیت قراردادهای آژانسی برای تقویت ناوگان عملیاتی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت ناوگان عملیاتی سازمان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم برای تکمیل و اجرای مأموریت‌های سازمان، در کنار استفاده از ناوگان خودروهای دولتی، از ظرفیت تأمین خودرو از طریق قراردادهای آژانسی نیز بهره‌مند شویم.

کاهش هزینه‌ها و آثار زیست‌محیطی با خروج خودروهای فرسوده

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی بیان کرد: خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آن‌ها با ناوگان جدید، اقدامی مؤثر در راستای صیانت از منابع عمومی، کاهش هزینه‌های جاری و ارتقای سرعت و دقت در اجرای مأموریت‌های بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: خروج خودروهای فرسوده و معیوب همچنین بر دو چالش اصلی زیست‌محیطی کشور، یعنی آلودگی هوا و مصرف بی‌رویه انرژی، تأثیر مستقیم و مثبتی دارد.

خادمی در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد مدیریتی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری سازمان و ارائه خدمات مؤثرتر به بهره‌برداران بخش کشاورزی استان خواهد بود.