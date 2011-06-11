127 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده در جلسه شورای اداری و بهره برداری شبکه دولت و آموزش مجازی در همدان، افزود: بیشتر این شرکت ها در حوزه نفت و نیرو فعالیت دارند.

وی از بهره مندی 40 میلیون ایرانی از سهام عدالت خبر داد و بیان کرد: سهام عدالت توانست علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر در مردم، فرهنگ سرمایه گذاری را رواج دهد.

فروزنده از مدیران خواست تلاش و کوشش دولت را بیان کنند تا دیگران نتیجه تلاش خاموش و شبانه روزی مدیران را بدانند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت قصد خدشه وارد کردن به خدمات دولتهای قبل ندارد، اظهار کرد: دولت نهم و دهم و دولتمردان آن توانستند چهار تا پنج برابر دولتهای دیگر کار کنند که مردم بر این ادعا صحه می گذارند.

دیگر نمی توان کسی را پیدا کرد که شب گرسنه بخوابد

وی ادامه داد: پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دیگر نمی توان کسی را پیدا کرد که شب گرسنه بخوابد، بهداشت و درمان به تمام نقاط کشور رسیده و بیمه و آموزش که از شاخصهای توسعه است در تمامی نقاط کشور وجود دارد.

معاون رئیس جمهور افزود: با هدفمند کردن یارانه ها مردم افزایش بهره وری و کاهش مصرف را آغاز کردند و از دولت جلوتر هستند که این امر در صنعت و کشاورزی نیز اتفاق خواهد افتاد.

فروزنده با اشاره به ادغام وزارتخانه ها نیز گفت: این کار از 20 سال پیش در کشور مورد توجه قرار گرفته بود اما کسی اقدامی برای آن انجام نداد تا اینکه دولت نهم و دهم برای اجرای آنن پیش قدم شد.

وی گفت: میانگین زمان اجرای پروژه های عمرانی در دولتهای قبل 11 سال بود که در دولت احمدی نژاد به شش سال رسیده اما از این وضع هنوز راضی نیستیم.

حضور زنان در صحنه اداری توام با رعایت ارزشهاست

وی اشتغال و تحصیل زنان ایرانی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: امروز تنها 30 درصد جمعیت فعال ژاپن را زنان تشکیل می دهند که بیشتر آنها در کارهای خدماتی مشغولند و این در حالیست که چهار زن ایرانی در هیئت وزیران حضور دارند و حضور زنان در صحنه اداری توام با رعایت ارزشهاست.

فروزنده همچنین طراحی نظام ملی مهارت را یادآور شد و گفت: باید مهارت آموزی در کنار سیستم نظری مورد توجه قرار گیرد تا مشکل مهارت در کنار آموزش حل شود.

وی درباره دولت الکترونیک نیز گفت: در دولت الکترونیک زیرساختها اهمیت ویژه ای دارند، باید شبکه های دولت را به هم وصل کنیم تا خدمت رسانی به صورت مطلوب صورت بگیرد، باید به جایی برسیم که هیچ روستایی برای دریافت خدمات به شهر مراجعه نکند.

فروزنده تاکید کرد: باید پیشخوانهای شهری را نیز افزایش دهیم تا دولت کوچک شود.

دورکاری "کارمزدی" را جایگزین "وقت مزدی" می کند

وی همچنین از مدیران خواست دورکاری را به صورت جدی پیگیری کنند و افزود: دورکار تکنیک و فنی است که در دنیا جا افتاده و می تواند "کارمزدی" را جایگزین "وقت مزدی" کند.

معاون رئیس جمهور افزود: مهمترین عنصر در تحول، نیروی انسانی است و باید بینش، دانش و مهارت نیروی انسانی را افزایش دهیم.

فروزنده اعلام کرد: باید تا جایی که امکان دارد در راستای تمرکز زدایی اختیارات بیشتری را به استانها بدهیم که مهمترین مساله بودجه استانی است که در مجلس تعریف نشده است.

استاندار همدان نیز در این جلسه گفت : به حضور هزار و 200 نفر در شورای اداری، آن را بزرگترین شورای اداری استان و اتفاقی بی نظیر خواند.

وی با اشاره به افتتاح آموزش مجازی نیز اعلام کرد: در این فضا عرصه آموزش گسترده تر می شود و همه می توانند از آن استفاده کنند.

پیریایی با اشاره به حجم بالای سفر مسئولان کشوری به همدان در ماههای گذشته، گفت: این سفرها دستاوردهای ویژه ای برای استان داشته است.

افزایش اختیارات استانداران تقویت استانها را درپی دارد

وی همچنین با اشاره به افزایش اختیارات استانداران، این کار را به معنای تقویت استانها و فرصت دادن به مدیریت استان توصیف کرد.

پیریایی ادامه داد: آثار افزایش اختیار استانداران تنها برای استاندار نیست بلکه برای تمام مدیران و خود استان است.

وی اضافه کرد: ارتقا معاونان استاندار در حد معاون وزیر نیز باعث شده چهار معاون وزیر استاندار را در مدیریت استان همراهی کنند.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به سفرهای شهرستانی خود اشاره و بیان کرد: این سفرهای باعث شده دولت در استان جایگاه ویژه ای داشته باشد و فضای اتحاد و انسجام استان را ساختارمند کرده است.