اعتکاف تلاشی برای بازگشت به خویشتن است

حجت الاسلام مصطفی شیخعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از سنتهای نیکو و مستحبات اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد، سنت مبارک اعتکاف است و این سنت در طول تاریخ اسلام و ادیان آسمانی طرفداران زیادی داشته است.

وی افزود: این عبادت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حالت فراگیر و عمومی نداشت ولی طی 20 سال اخیر جمع زیادی از خواهران و برادران دینی از اقشار مختلف اجتماع در این مراسم شرکت می کنند و مساجد بزرگ شهرها، پذیرای مهمانان خدا در ایام البیض ماه پر برکت رجب می شوند.

شیخعلی ادامه داد: اعتکاف تلاشی است برای کسانی که در غرقاب روزمرگی از فضای پر التهاب روزانه به سوی خویش و خدای خود می خواهند بازگردند.

وی یاد آور شد: در این روزها درهای توبه و بازگشت به خدا، قرآن و معنویت باز است و کسانی که مسئولیتهای حساس و بزرگتری دارند بیش از دیگران به اعتکاف و خود سازی نیاز دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان تصریح کرد: شعار امسال ایام اعتکاف تبین مفهوم ولایت و ولایت مداری و دعای معتکفین، برافراشتگی پرچم اسلام و در کل جهان به ویژه ملت مظلوم و شیعه بحرین است.

شیخعلی بیان داشت: در سال گذشته بیش از 700 نفر از خواهران و برادران در مساجد جامع این شهرستان معتکف شدند و امسال نیز مسجد جامع گلپایگان ویژه برادران و مسجد حجت الاسلام مخصوص خواهران در نظرگرفته شده است.

وی گفت: همچنین آیین اعتکاف در مسجد جامع گوگد، مسجد جامع و مسجد حاج علی گلشهربرگزار خواهد شد.

شیخعلی خاط نشان کرد: در ایام اعتکاف، محوریت صحیفه سجادیه و جنبه های علمی و عملی آن به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و همچنین در این ایام مسابقات فرهنگی و مقاله نویسی با عنوان اعتکاف و فضائل ماه رجب مخصوص معتکفین برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان تاکید کرد: در ایام البیض و روزهای 13، 14 و 15 ماه رجب از سخنرانان حوزه و دانشگاه در سطح کشوری دعوت بعمل آمده است.

شیخعلی افزود: همچنین در این ایام، نشستها و حلقه های پرسش و پاسخ و پاسخگویی به شبهات دینی جوانان و نوجوانان صورت خواهد گرفت.