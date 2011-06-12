حمایت های باشگاه نانو فناوری از برترین های المپیاد نانو

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دوره از رقابت ها در روز 7 مرداد برگزار می شود، اظهار داشت: 20 نفر از برگزیدگان آزمون تئوری دومین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به مرحله دوم این المپیاد راه می یابند. این افراد در نهایت بر اساس میزان امتیازات مرحله اول و دوم، در چهار سطح مدال طلا، مدال نقره، مدال برنز و دیپلم افتخار رتبه بندی می شوند.

مسئول اجرایی المپیاد دانش آموزی فناوری نانو به جزئیات حمایت های باشگاه نانوفناوری اشاره کرد و یاداور شد: به دارندگان مدال طلا ده میلیون ریال، مدال نقره یک سکه تمام بهار آزادی، مدال برنز یک سکه نیم بهار آزادی و به دارندگان دیپلم افتخار یک سکه ربع بهار آزادی اعطا می شود.



وی ادامه داد: این افراد علاوه ‌بر جوایز فوق برای انجام تحقیقات در زمینه فناوری نانو مورد حمایت باشگاه نانو قرار خواهند گرفت.



مرادی همچنین به جزئیات برگزاری دومین دوره المیپاد فناوری نانو اشاره و خاطر نشان کرد: ثبت نام دومین المپیاد دانش آموزی فناوری نانو تا 15 تیر ماه ادامه خواهد داشت. آزمون مرحله اول در تاریخ 7 مرداد ماه برگزار می شود.



به گفته وی 20 نفر برتر مرحله اول ضمن گذراندن دوره آموزشی در پژوهشگاه صنعت نفت در 20 شهریورماه وارد مرحله دوم این رقابتها می شوند.



مسئول اجرایی المپیاد دانش آموزی زمان برگزاری اردوی علمی آموزشی را 12 تا 19 شهریور دانست و خاطر نشان کرد: سئوالات آزمون مرحله اول شامل 50 سئوال تستی می شود.