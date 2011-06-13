مطالعه تطبیقی مثنوی و روانشناسی یونگ در 750 صفحه تدوین شد

مهری رحمانی نویسنده و پژوهشگر درباره کتابی که به مطالعه تطبیقی مثنوی و روانشناسی یونگ نوشته است به خبرنگار مهر گفت: دست‌نوشته‌های من برای این کتاب بالغ بر 900 صفحه شد که انتشارات عقیل و فرهنگ بوستان آن را در قالب کتابی 750 صفحه‌ای با نام «عاشقی در ویرانه‌های نفس» منتشر خواهند کرد.

وی ادامه داد: این کتاب که هنوز برای دریافت مجوز به ارشاد نرفته، به بررسی مثنوی معنوی از دیدگاه روانشناسی یونگ می‌پردازد و در آن هر 6 دفتر مثنوی مدنظر قرار گرفته است.

نویسنده رمان «بگذار مادر بخوابد» درباره بخش‌های مختلف کتاب جدیدش توضیح داد: در قسمت اول تحلیل روانشناسانه مثنوی از دید یونگ، ارتباط بین نفسی که مولانا در شعرهایش مطرح می‌کند با چهره‌های سایه که یونگ در فلسفه‌اش آورده است در قالب نظریه‌پردازی مدنظر قرار می‌گیرد و نمونه‌هایی از هر دو با یکدیگر تطبیق داده می‌شود.

رحمانی افزود: در قسمت دوم کتاب 110 پرسش از مولانا پرسیده می‌شود که پاسخ‌های آنها از اشعار مولانا استخراج و آورده شده است. در پایان کتاب هم 50 غزل از دیوان شمس و گزیده‌ای از ابیات و قطعات خاص مولانا برای آشنایی بیشتر خواننده با این فیلسوف و شاعر بزرگ درج شده است.

وی با تاکید بر اینکه چنین مطالعه تطبیقی درباره مولانا و یونگ پیش از این انجام نشده است، بیان کرد: حاصل سال‌ها تدریس و مطالعه‌ام درباره مولانا و یونگ را دوست داشتم با دیگران به اشترک بگذارم به همین دلیل تصمیم به تدوین این کتاب گرفتم.

به گفته وی برخی سرفصل‌های این مجموعه فریب‌های نفس، روانشناسی دین، رابطه علت و معلولی، روانشناسی حواس و نقش ایمان در به‌کار گیری حواس پنج گانه، جبر و اختیار، باورهای غلط و شکل گیری جهان‌بینی افراد بر اساس این باورها، تصویر ذهنی، رشد و بلوغ خودآگاه و ارتباط آن با ناخودآگاه فرد، روانشناسی صورت و باطن، ضمیر ناخودآگاه جمعی، جامعه‌شناسی نقش زن در آثار مولانا، حواس درونی و بیرونی است.

این شاعر در بخش دیگر صحبت‌هایش اشاره کرد: یک مجموعه شامل 26 داستان کوتاه به انتشارات مروارید داده‌ام که در دست بررسی است. درباره انتخاب داستان‌ها و نام کتاب هم مسئولیت را به ناشر داده‌ام. داستان‌های این کتاب از دنیای زنانه، مفاهیم درونی آدمیان، مسائل اجتماعی و ... را شامل می‌شود.

رحمانی این داستان‌ها را حاصل نوشتن داستان از 7 سال پیش دانسته و گفت: 2 داستان از این مجموعه را پیش از این در نشریات کارنامه و گلستانه منتشر کرده‌ام، ولی بقیه داستان‌ها تاکنون جایی به چاپ نرسیده است.

وی در پایان تاکید کرد: گرچه طرح یک داستان در ذهنم هست، ولی این روزها بیشتر شعر می‌نویسم و چند مجموعه شعر آماده نیز دارم، ولی الان زمان چاپ آنها نیست.