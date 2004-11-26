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۶ آذر ۱۳۸۳ - ۱۶:۳۱

بيست و نهمين دوره رقابتهاي جودو قهرماني كشور - كرمان

كرج قهرمان جودوي كشور شد

بيست و نهمين دوره مسابقات جودو قهرماني كشور با قهرماني تيم كرج در كرمان به پايان رسيد .

به گزارش خبرگزاري" مهر" در پايان اين مسابقات كه با حضور 192 ورزشكاردر قالب 33 تيم برگزار شد تيم هاي استانهاي خراسان رضوي و كرمانشاه در مكانهاي دوم و سوم قرار گرفتند . نفرات برتر اوزان مختلف به شرح ذيل معرفي شدند :

60 - كيلوگرم : احمد رضا احدي از كرمانشاه - باقر طوطي از خراسان رضوي - مهدي خان احمد لو از زنجان و مصطفي دليريان از خراسان شمالي مشتركا سوم.

66- كيلوگرم: امير شيخ حسيني از كرج - عرفان محبي از كرمانشاه - مهدي حاجي زاده از توابع تهران و عليرضا فرجي از چهار محال و بختياري مشتركا سوم.

73- كيلوگرم: علي فاخته از خراسان رضوي - علي معلومات از بوشهر - حسين علي اكبري از خراسان شمالي  و سعيد محمدي از ايلام مشتركا سوم .

81- كيلوگرم: رضا چاه خندق از لرستان - بيژن عزيزي از كرمانشاه - ايرج امي رخاني از توابع تهران و غلام قهرماني از گلستان مشتركا سوم.

90- كيلوگرم: مسعود خسروي نژد از ايلام - حامد عليزاده از توابع تهران - مصطفي آهن فروش از اصفهان و محسن زارع ازخراسان رضوي  مشتركا سوم.

100- كيلوگرم: احسان رجبي از توابع تهران - علي رضايي از خراسان رضوي - رضا غفاري از كرمان و امير حسين لشكري از كرج مشتركا سوم.

100+ كيلوگرم: محمد رضا رودكي از كرج - سعيد  خسروي نژاد  از ايلام- مهدي صياد مقدم از تهران و قاسم اردبيلي از كرج مشتركا سوم.
گفتني است جوايز نفرات برتر اوزان مختلف از سوي محمد درخشان رييس فدراسيون و نژاد زماني مدير كل تربيت بدني استان اهدا شد. همچنين از سوي كميسيون فني مسابقات مسعود خسروي نژاد به عنوان فني ترين جودوكار معرفي شد.

کد خبر 133809

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