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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۲

حمله دشمن به یک منزل مسکونی در قشم؛ سه نفر زیر آوار محبوس شده‌اند

حمله دشمن به یک منزل مسکونی در قشم؛ سه نفر زیر آوار محبوس شده‌اند

قشم - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از حمله دشمن به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار کرد: در پی حمله دقایقی پیش دشمن آمریکایی، یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، سه نفر زیر آوار این منزل گرفتار شده‌اند و تیم‌های امدادی و عملیاتی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جست‌وجو و آواربرداری برای نجات افراد محبوس‌شده با تمام توان در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه و وضعیت افراد گرفتار، پس از پایان عملیات امدادی و ارزیابی‌های میدانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6903440

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    نظرات

    • IR ۰۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
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      چرا حمله شده

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