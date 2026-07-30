به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار کرد: در پی حمله دقایقی پیش دشمن آمریکایی، یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، سه نفر زیر آوار این منزل گرفتار شده‌اند و تیم‌های امدادی و عملیاتی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جست‌وجو و آواربرداری برای نجات افراد محبوس‌شده با تمام توان در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه و وضعیت افراد گرفتار، پس از پایان عملیات امدادی و ارزیابی‌های میدانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.