به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، بامداد یکشنبه با اشاره غیر واقع بودن برخی اخبار منتشرشده درباره وقوع حادثه در برخی نقاط استان هرمزگان، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ‌گونه تجاوز دشمن، انفجار یا حادثه‌ای در شهرستان‌های بندرعباس و سیریک رخ نداده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اطلاع‌رسانی رسمی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت استان را تنها از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان همچنین از مردم خواست به شایعات و اخبار تأییدنشده منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و از بازنشر اخبار فاقد منبع رسمی خودداری کنند.

نفیسی تأکید کرد: تاکنون فقط حملاتی به جزیره قشم تایید شده است که ارزیابی‌ها در حال انجام است.