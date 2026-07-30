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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۱

نفیسی: تا این لحظه هیچ‌گونه انفجاری در بندرعباس و سیریک رخ نداده است

نفیسی: تا این لحظه هیچ‌گونه انفجاری در بندرعباس و سیریک رخ نداده است

بندرعباس- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی، گفت: هیچ‌گونه تجاوز دشمن، انفجار یا حادثه‌ای در شهرستان‌های بندرعباس و سیریک رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، بامداد یکشنبه با اشاره غیر واقع بودن برخی اخبار منتشرشده درباره وقوع حادثه در برخی نقاط استان هرمزگان، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ‌گونه تجاوز دشمن، انفجار یا حادثه‌ای در شهرستان‌های بندرعباس و سیریک رخ نداده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اطلاع‌رسانی رسمی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت استان را تنها از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان همچنین از مردم خواست به شایعات و اخبار تأییدنشده منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و از بازنشر اخبار فاقد منبع رسمی خودداری کنند.

نفیسی تأکید کرد: تاکنون فقط حملاتی به جزیره قشم تایید شده است که ارزیابی‌ها در حال انجام است.

کد مطلب 6903439

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