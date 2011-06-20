کارگروه های تخصصی برای توسعه سرمایه گذاری در کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا شهبازی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی کمیسیون بانک های استان کردستان اظهار داشت: با توجه به تشکیل کمیته تخصصی اقتصادی در بخش های مختلف استان برنامه های زیر بنایی قابل توجهی وارد مراحل اجرایی شده که به زودی نتایج ثمربخش آن را مردم این استان مشاهده خواهند کرد .

وی بیان کرد: خوشبختانه اخیرا با توجه به عنایات ویژه دولت عدالت محور و خدمتگذار به استان کردستان زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی فراوانی در استان مهیا شده است و با بهره برداری از این سرمایه گذاری شاهد تحولی بنیادین در این استان خواهیم بود. .

استاندار کردستان افزود: در این راستا با مشارکت مشاوران تخصصی در امور اقتصادی استان کردستان جلسات و کارگروهای ویژه تشکیل و در ابعاد گوناگون در حال بررسی راهکارهای توسعه همه جانبه و پایدار این استان هستند که باید این کارگروه های تخصصی مورد حمایت قرار گیرند .

شهبازی در ادامه با مثبت خواندن همکاری بانک های عامل در استانی توسعه استان کردستان گفت: انتظار می شود همانند گذشته بانک های عامل با همدلی و همکاری مناسب در طرح های عمرانی و اقتصادی استان و کاهش مدت زمان کارشناسی تسهیلات به مردم و با پرداخت به موقع تسهیلات به متقاضیان آنها را برای سرمایه گذاری در استان ترغیب و تشویق کنند.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان کردستان گفت: در سال جاری همه باید در مسیر تحقق بیش از 56 هزار سهمیه اشتغال زایی در این استان با تلاش و کوشش مضاعف گام برداریم و با ایجاد این میزان اشتغال آمار بیکاری در استان را کاهش دهیم .

استاندار کردستان توجه به عمران شهری و توسعه طرح های تولیدی و اشتغال زایی را از دیگر نیازهای اساسی این استان برشمرد و خواستار تسریع در روند اجرای برنامه های عمرانی و اقتصادی در کردستان شد .

وی در پایان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی و سرمایه گذاری شرکت های معتبر کشوردر استان را فرصتی مناسب برای توسعه پایدار و همه جانبه این استان عنوان کرد.