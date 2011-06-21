حرکت میلیونی مردم سوریه به سمت میادین / حمایت از برنامه اصلاحات اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، میلیونها نفر از قشرهای مختلف مردم سوریه برای شرکت در تظاهرات گسترده در حمایت از برنامه اصلاحات فراگیر بشار اسد در میادین اصلی دور هم جمع شده اند.



در پی سخنان روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و تاکید وی بر انجام اصلاحات فراگیر، جمعیتهای مردمی و جوانان مردم را به شرکت میلیونی در تظاهرات امروز دعوت کردند.



خبرنگاران سانا در استانهای مختلف سوریه گزارش دادند جمعیتهای انبوهی از شهروندان در میادین شهرها برای برگزاری این تظاهرات آماده می شوند.



در حمص، جمعیت انبوهی از مردم در حال حرکت به میدان اصلی شهر هستند تا در تظاهرات گسترده حمایت از اصلاحات فراگیر شرکت کنند.



خبرنگار سانا در حلب نیز گزارش داد گروههای مختلف مردمی در حال حرکت به میدان اصلی شهر هستند تا در تظاهرات حمایت از بشار اسد و اصلاحات اعلام شده مشارکت داشته باشند.



هم اکنون هزاران نفر در میدان سعدالله الجابری در مرکز شهر حلب تجمع کرده اند و خود را برای برگزاری تظاهرات باشکوه آماده می کنند.



اما خبرنگار خبرگزاری سوریه(سانا) از دمشق هم گزارش داد هزاران نفر از محورهای منتهی به میدان امویین پایتخت در حال نزدیک شدن به این مکان هستند تا در تظاهرات گسترده شرکت کنند.



از حسکه هم خبر می رسد جمعیت گسترده ای از مردم در حال حرکت به سمت میدان القصر العدلی هستند تا با شرکت در تظاهرات، حمایت خود را از برنامه اصلاحات بشار اسد اعلام کنند.



خبرنگار سانا از دیرالزور هم گزارش داد هزاران نفر از مردم این استان به سمت مرکز شهر در حال حرکت هستند تا حمایت خود را از اصلاحات فراگیر اعلام شده مورد تاکید قرار دهند.



از السویداء هم خبر می رسد جمعیت انبوهی به سوی میدان سلطان پاشا در مرکز شهر الاطرش حرکت می کنند تا در تظاهرات حمایت از اصلاحات فراگیر شرکت کنند.



خبرنگار سانا از الرقه گزارش داد تعداد زیادی از مردم استان به سمت میدان السید الرئیس از محورهای مختلف در حال حرکت هستند، دهها هزار نفر در استان ادلب هم در میدان ابراهیم هنانو دور هم جمع شده اند.



از طرطوس هم خبر می رسد صدها هزار نفر به سمت ساحل دریا برای مشارکت در تظاهرات میلیونی حمایت از برنامه اصلاحات فراگیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در حال حرکت هستند.

بشار اسد روز گذشته با حضور در دانشگاه دمشق برای مردم سوریه سخنرانی کرد و به تشریح برنامه های دولت برای اصلاحات قانونی و سیاسی در کشور پرداخت. از آغاز اعتراضات در سوریه که از 15 مارس تاکنون آغاز شده است این سومین سخنرانی بشار اسد بود.