پروژه های آبرسانی روستایی در تایباد 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر قبل از ظهر شنبه در دیدار با فرماندار تایباد با اشاره به پیشرفت سریع پروژه های آبرسانی در این شهرستان، اظهار داشت: پیشرفت عملیات آبرسانی در حالی است که هنوز اعتباری بابت پروژه های سال جاری، اختصاص نیافته است.

وی گفت: با اقدامات شرکت، برغم کاهش بارندگی در این شهرستان، در حال حاضر هیچ روستای تحت پوشش تایباد با مشکل کمبود آب شرب، مواجه نیست.

دانشگر افزود: در حال حاضر شاخص برخورداری روستاییان تایباد از آب شرب و بهداشتی 93.15 درصد است.

وی اضافه کرد: بیش از 71 هزار نفر از جمعیت 72 هزار نفری تایباد در 85 روستای این شهرستان از آب شرب لوله کشی سالم و بهداشتی بهره مند هستند.