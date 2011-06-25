  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

دانشگر:

پروژه های آبرسانی روستایی در تایباد 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفار خراسان رضوی از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی پروژه های آبرسانی روستایی سال جاری در تایباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر قبل از ظهر شنبه در دیدار با فرماندار تایباد با اشاره به پیشرفت سریع پروژه های آبرسانی در این شهرستان، اظهار داشت: پیشرفت عملیات آبرسانی در حالی است که هنوز اعتباری بابت پروژه های سال جاری، اختصاص نیافته است.

وی گفت: با اقدامات شرکت، برغم کاهش بارندگی در این شهرستان، در حال حاضر هیچ روستای تحت پوشش تایباد با مشکل کمبود آب شرب، مواجه نیست.

دانشگر افزود: در حال حاضر شاخص برخورداری روستاییان تایباد از آب شرب و بهداشتی 93.15 درصد است.

وی اضافه کرد: بیش از 71 هزار نفر از جمعیت 72 هزار نفری تایباد در 85 روستای این شهرستان از آب شرب لوله کشی سالم و بهداشتی بهره مند هستند.

