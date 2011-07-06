درآمد سرانه گلستان نصف درآمد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر چهارشنبه در حاشیه همایش روزصنعت ومعدن در استان افزود: این آمار در حالی است که گلستان با داشتن 90 کیلومتر سواحل بکر و400کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان و650 هزار اراضی مستعد اجحاف های زیادی درگذشته در حقش شده است.

وی با اشاره به اینکه مردم گلستان در بهشت زندگی می کنند اما فقیر هستند، بیان داشت: کشاورزی اقتصاد غالب گلستان است اما وجود خرده مالکی وکشاورزی سنتی و غیر صنعتی وعدم استفاده از مکانیزاسیون موجب شده است این اقتصاد رشد نیابد.

وی افزود: امروز صنعت گلستان بسیار ضعیف است وسهم ارزش افزوده گلستان در مقایسه با کل کشور که 21 درصد است تنها هفت در صد است.

غلامی عنوان کرد:از 430 هزار شاغل گلستان تنها 19 هزار نفر در بخش صنعت اشتغال دارند وگلستان در حالی که دو درصد جمعیت کشور را دارا است اما تنها سه دهم صنعت کشور در گلستان است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان در ادامه اظهار داشت: مطالعات اخیر در حوزه اشتغال نشان می دهد که به لحاظ صنایع جانبی و صنایع پیشین و پسین کشاورزی هم صنعتی شکل نگرفته و جزیره ای عمل شده است.

وی افزود:زنجیره صنایع در استان شکل نگرفته و معاونت برنامه ریزی گذشته نیز مقصر بوده است.

سهم اشتغال صنعت در استان کمتر از پنج در صد است

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان اظهار داشت: فقر در گلستان، گسترده است وسهم اشتغال ناقص در استان 19 درصد است.

وی در ادامه گفت :باید با دانش وخرد صنایع پسین وپیشین راتکمیل کرد وفرصت های سرمایه گذاری را به مردم گفت.

معرفی 75 پروژه سرمایه گذاری

غلامی افزود: تاکنون بیش از 75 پروژه برای سرمایه گذاری و اجرا معرفی شده که 20 پروژه در صنعت ،20پروژه در گردشگری و بقیه در بخش خدمات است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته از بزرگترین مشکلات تولید کنندگان این بود که افق آینده برای آنان روشن نبود افزود:پس از هدفمندی یارانه ها افق کاملا روشن است وشرایط کنونی به نفع تولید کنندگان نفت وگاز است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان از سرمایه گذاران خواست برای بهبود فضای کسب وکار در استان از شهرک های صنعتی استفاده کنند.

غلامی در ادامه تصریح کرد:50 در صد فضای شهرک های صنعتی گلستان خالی است وگسترش شهرک ها در اولویت ما است.

وی اظهار داشت:شهرک 1000 هزار هکتاری اترک 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته وبخشی از آن آماده واگذاری است.

وی با عنوان اینکه ترانزیت استان 12 درصد رشد داشته است، اشاره کرد:تولیدات صادرات گرا در اولویت هستند وخدمات گمرک ویژه به آنان اعطا می شود.

غلامی گفت:ما در خدمت تولید هستیم چون راه نجات کشور از بیکاری تولید است.