بررسی راه های ارتقای روابط ایران و مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی ضمن تقدیر از زحمات سفیر مجارستان در تهران، ظرفیتهای موجود روابط میان دو کشور را مورد توجه قرار داد و بر اراده مثبت و آمادگی کشورمان جهت توسعه و گسترش این روابط و همکاریها تأکید کرد.



گیورکی بوستین سفیر مجارستان ضمن تشکر از میزبانی و حمایتهای کشورمان در مدت اقامت خود در ایران، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.



وی همچنین نامه تشکر وزیر امور خارجه مجارستان به صالحی را تقدیم کرد.



وزیر امور خارجه مجارستان در این نامه از همکاریها و مساعدتهای جمهوری اسلامی ایران در طول دوره ریاست مجارستان بر اتحادیه اروپا تقدیر و تشکر کرد.

