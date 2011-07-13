به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای اردن امروز درمقاله ای با عنوان " مصر : انقلابی که تکمیل نشد" می نویسد: جوانان مصری بار دیگر به میادین بازگشتند و این بار خواستار تکمیل اجرای خواسته هایشان که روند بسیار کندی را در پیش گرفته بود، شدند. کندی روند اجرای خواسته های انقلابیون مصری به حدی است که سرنوشت انقلاب مصر کاملا به خطر افتاده است. به گونه ای که انقلاب مصر در آستانه بازگشت به نقطه اول است.

این روزنامه عرب زبان با اشاره به آزادی افسران پلیسی که به اتهام دست داشتن در کشتار مردم بیگناه مصری دراوایل شعله ورشدن انقلاب دستگیرشدند، تاکید می کند: این اقدام منجر به آن می شود که نیروهای امنیتی وابسته به رژیم مبارک بار دیگر به صحنه امنیت داخلی مصر بازگردند و همین موضوع زمینه را برای تبرئه شمار زیادی که مسئول ایجاد خرابی در زمان مبارک در دو بعد سیاسی و اقتصادی نیز بودند فراهم می آورد.

" فواد حسین" نویسنده این مقاله خاطرنشان می کند: بعد از آنکه عصام شرف نخست وزیر کنونی مصر دوبار موضوع تعدیل و اصلاحات در کابینه اش را مطرح و شورای نظامی مصر با آن مخالفت کرد کاملا نمایان و روشن شد که از دست نخست وزیر کاری بر نمی آید و دستانش کاملا بسته است.

به این ترتیب جوانان انقلابی مصر دو گزینه پیش روی نخست وزیر قرار دادند یا اینکه برای ملت مصر علت تاخیر در روند تغییرات ریشه ای را اعلام و یا اینکه از مقام خود کناره گیری کند و راه را در برابر جوانان مصری برای مقابله مستقیم با شورای نظامی مصر باز کند.

تحرک جدید جوانان مصری را دیگر این بار ارائه راه های حل های به ظاهر زیبا و تسکین دهنده آرام نمی کند چراکه سیاست آرام سازی و تاخیر که شورای نظامی مصر آن را به دست گرفته و با این روش به اداره مصر روی آورده است به ویژه در زمینه تغییرات ریشه ای صحنه داخلی دیگر کار ساز نیست.

وضعیت مصر به گونه ای است که هنوز سران رژیم سابق به پای میز محاکمه کشیده نشده اند و همچنین دستان عناصر رژیم سابق از نظام کنونی کوتاه نشده است و اینجا است که موضوع انتقال به وضعیت جدید در مصر بسیار شک برانگیز می شود.

روزنامه الرای اردن درپایان خاطرنشان می کند : شور و گرمی حرکت مردمی در مصر همچنان در رگ های جوانان مصری جریان دارد و هنوز این روند دچار سستی و خمودی نشده است.